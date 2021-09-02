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【中國樓市】年內逾400次調控令人憂？官媒列3原因指樓市不會失速

經濟脈搏 16:12 2021/09/02

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今年以來，內地多個城市樓市調控累計突破400次，國新辦日前舉辦的一場以「努力實現全體人民住有所居」為主題的新聞發布會更引發廣泛關注。官媒引述觀點稱，有三大因素支持房地產行業發展，中國樓市在政策引導下不會失速下滑，不必太過擔心。

分析指 中國樓市將進入新階段

據中新經緯報道，發布會上，住建部相關領導介紹了當前中國住房和城鄉建設的相關工作和規劃，內容涉及住房保障體系、老舊小區改造、年輕人住房、農村住房、城市建設、房地產長效機制建設等。「住有所居」這一熱詞，再次為房地產行業刷新了發展基調。

對於政府這場高調的發布會，坊間有「將決定中國房地產未來發展周期生死」的說法。對此，貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，會議並未針對樓市調控進行政策加碼。中國房地產市場在政策引導下，迎來一個發展新篇章，但行業不會因此失速下滑，對房地產未來發展不必太過擔心。

【中國樓市】智囊李揚：警惕樓價下跌風險 防止「負資產」

【樓市調控】廣州推二手樓參考價 部分小區低市價一半（更新版）

許小樂提出支撐行業未來發展的三大因素：

一是城鎮化進程方興未艾。2020年，中國常住人口城鎮化率為63.89%，距發達國家80%以上的城鎮化水平仍有不少距離，城市人口住房需求還是「剛需」。

二是改善型需求的持續釋放。預計未來10年，因住房改善而增加的住房需求要達到56億平方米，年均有5.6億平方米，佔總體銷售比重的43%。

三是本次會議中強調「穩妥推進城市更新」，未來城市更新的持續將催生一部分住房需求。貝殼研究院測算，每年行業因舊城改造產生新的住房需求約有8,000萬平方米，這部分需求佔總體銷售的比重要達到6%。

責任編輯：尹航

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