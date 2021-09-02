▲ 中國首架CR929寬體客機已動工建造 技術細節曝光

中國航空工業再跨關鍵一步，上海「臨港新片區民用航空產業十四五（2021-2025）規劃」發布，提出當地今後五年的航空產業發展目標，其中首次明確證實，中國與俄羅斯合作的寬體客機項目－－首架CR929寬體客機已動工建造。而項目領導層稍早前向媒體披露，CR929客機的許多細節。

《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區民用航空產業規劃（2021-2025）》周三發布，其中訂出目標，今後五年時間，區內民航產業規模要達到500億元（人民幣，下同）；同時，要集聚100家民用航空企業，其中10億級產值企業3家。

中國最大航展珠海航展 首顆太陽探測衛星將亮相

國產C919客機首架年底交付東航 將飛這些航線

規劃並就多款民航機的研發，提出具體績效目標。

ARJ21支線飛機：根據規劃，到2025年臨港新片區商用飛機生產規模和產品譜係不斷豐富，ARJ21支線飛機加快提升生產能力，推動公務型、貨運型等系列化發展。

C919大型客機：推動量產條件能力建設，實現幹線飛機C919基本型交付客戶投入市場運營，同步開展加長型、衍生型等系列化研製。

CR929中俄遠程寬體客機：提升商用航空發動機核心產業化能力，支持主製造商開展論證和實施航空發動機發展重大工程條件建設，加快補齊試驗、驗證、測試、快反等技術能力短板。

飛機引擎：全力支持開展150KW級燃氣渦輪發動機、600KW—1000KW級渦槳發動機、和1000KW級渦軸發動機等中小型航空發動機的研製和產業化；推進150KW級燃氣渦輪發動機實現批量交付，600KW級渦槳發動機完成適航取證並實現交付，1000KW級渦軸發動機開展試飛。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據當局披露，CR929遠程寬體客機完成前期準備工作，首架飛機已經開工製造。

1架CR929重量 相當於3架C919

CR929總設計師陳迎春此前曾透露CR929的設計細節，其全機長63.3米、翼展61.2米、高17.9米；而1架CR929的重量相當於6架ARJ21，或者3架C919。

拜登引詩說「世界變了」 暗藏中美競爭密碼

【中美角力】美國若制裁中國商飛 國產大客機上天之路會受阻嗎？

另據題為《俄中飛機將在2023年首飛》透露，CR929客機家族（C代表中國，R代表俄羅斯）還有加長型CR929-700和縮短型CR929-500。據稱，首次試飛定於2023年進行。

俄羅斯高等金融管理學院一名教授稱，飛機研發的預期成本為130億到200億美元。另外，該飛機所需的PD-35大功率發動機的批次生產應於2028年在彼爾姆汽車製造公司開始。

而臨港新片區管委會高新產業和科技創新處相關負責人指：

當前全球民機「雙寡頭（波音和空中巴士）」壟斷市場特徵凸顯。而我國在商用飛機發動機、機載系統、原材料等重點領域環節，以及關鍵核心設備方面尚不能完全自主可控，特別是民用發動機領域的技術積累十分薄弱。

臨港新片區正推動填補這些弱點。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解