經濟學者張維迎：堅定對市場經濟信心 就會走向共同富裕

中央力推「共同富裕」之際，經濟學者、北大教授張維迎撰文指，如果堅定了對市場經濟的信心，不斷推進市場化改革，中國就會走向共同富裕，「如果我們失去了對市場的信念，引入越來越多的政府干預，中國只能走向共同貧窮。」

張維迎在題為「市場經濟與共同富裕」的文章中指出，市場經濟能更有效地解決貧困問題，讓普通人提供了發家致富的機會，並認為改革開放令中國社會變得更平等、更公平。

▲ 張維迎

他又提到，政府和慈善組織在解決貧困上是可有所作為，但只能做的是把財富從一部分人手裡，轉到另一部分人手裡，不可能無中生有。他稱，正是企業家創造了財富；如果企業家沒有積極性創造財富，政府也就沒有錢轉移支付，慈善事業也就成了無源之水。

中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義

中央明確「共同富裕」標準 提出規範高收入、鼓勵回報社會

中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀日前表示，共同富裕要靠共同奮鬥，要鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞「殺富濟貧」。要創造更加普惠、公平的條件，暢通社會向上流動的通道，給更多人創造致富的機會。

他並稱，第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，國家稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式，起到改善分配結構的補充作用。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁