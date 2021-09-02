▲ 中國男拍片調戲伊朗女孩 下場被判鞭刑＋監禁＋罰款

中國一名男網紅今年稍早前屢屢在網絡發布影片，內容多是跟伊朗女性親密交談、猛聊私生活問題，甚至宣稱只要50美元（折合388港元），就能把伊朗女子帶回家。但這些舉動其實違反伊朗法律，當地法院作出裁決，對該名男網紅與其友人，雙雙遭判鞭刑、坐牢及罰款。

伊朗媒體iranintl等報道，該名男網紅拍攝影片，炫耀結識伊朗女子的經歷，並把畫面全都上傳網路，影片多達59部之多，且被拍攝的伊朗女子大多未滿18歲。

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依據影片，他聊天的內容大多圍繞在私生活，明顯調戲女方，「這樣的伊朗姑娘太適合做老婆」、「伊朗妹子約中國小伙」、「喜歡老男人」、「你什麼時候給我做飯」等。但最引起外界側目的是，他曾宣稱只要花費50美元，就能把伊朗帶回家。

伊斯蘭律法 禁互不相識異性接觸

由於伊朗的伊斯蘭律法禁止互不相識的異性接觸，且不得偷拍女性，這名中國男網紅顯然違反當地法律。他於今年6月1日，在伊朗中部城市卡尚（Kashan）一處道路收費亭，被伊朗警方逮捕。

當地法院本周一對此案作出裁決，男網紅與另一名中國男子被判鞭刑、坐牢以及罰款。但報道並未詳細說明遭判刑的內容，包括需要服刑幾年、被鞭幾下、罰款金額多少等。律師也表示，被告將持續上訴。

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責任編輯：鄧國強

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