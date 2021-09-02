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整治財經自媒體違規內容 微博52個帳號遭永久禁言

國情動向 18:10 2021/09/02

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內地社交平台微博昨日公告，按照國家網信辦要求，開展財經自媒體違規內容專項整治行動，首批52個違規帳號，遭永久禁言，其中包括逾325萬粉絲的「股社區」。

國家網信辦上月決定，開展清朗·商業網站平台和「自媒體」違規採編發布財經類信息專項整治，重點打經8類違規問題，包括胡評妄議、歪曲解讀中國財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空中國金融市場、唱衰中國經濟等。

官禁惡意唱衰中國經濟後 抖音遏轉載境外「歪曲解讀」  

網信辦嚴打金融「黑嘴」：不得惡意唱衰中國經濟

微博昨日公示的首批52個被處置違規帳號，46個涉及違規採編發布財經類信息，6個涉及惡意營銷，均遭永久禁言。其中，百萬粉絲帳號有兩個，10萬至100萬粉絲帳號有25個，1萬至10萬粉絲有20個。

據彭博報道，相關賬號的聊天室通常會向粉絲收費，加入後可獲得買股提示。其中一個賬號，提供粉絲如何交易上證指數，曾在5月建議粉絲在3,482至3,488點左右「大膽」買入。一個「股上雲霄」的賬號，則在3月12日告訴用戶購買河南明泰鋁業的股票，其股價自貼文發布以來上漲逾90%；該賬戶其他兩個選股的跌幅超過10%。

至於其他賬號，則曾評論中國人口等問題，部分則上傳外媒文章的截圖或引述，包括彭博發表的文章。

責任編輯：林佩怡

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