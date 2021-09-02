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北京天價學區房退燒 兩個月跌價200萬元 家長觀望不敢買

經濟脈搏 19:08 2021/09/02

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內地樓市調控持續升級，多項政策劍指學區房。據內地傳媒報道，在多校劃片、打擊學區房炒作、教師輪崗等政策下，北京最頂尖學區的樓價鬆動，近兩個月降價約200萬元（人民幣，下同）。同時，家長觀望情緒濃厚，交易量下滑。

中新經緯報道，北京西城區德勝學區的一名經紀表示，從7月初德勝學區的孩子調劑到其他區域至今，兩個月該學區房的價格，差不多降了150至200萬元。

據了解，7月初，隨著北京展開幼升小入學意向填報，教育高地西城、海淀的多校劃片入學政策正式落地，西城區的德勝學區和月壇學區備受衝擊，去年7月31日後，買入房源的家庭，分別被分流到了新街口學區、展覽路學區，而這兩個教區質量被認為不算突出。

到了8月下旬，北京宣布，新學期將大比例促進干部教師輪崗交流。多招並舉下，學區房價格上漲的勢頭戛然而止。

部分業主不急賣 成交量萎縮

德勝學區地產經紀表示，差不多兩個月裡，德勝學區房價格降了150至200萬元。「一居、兩居、三居，都降了這麼多。比如，德勝學區的一居室之前能賣880萬至950萬之間，現在是600多萬，接近700萬。兩居室之前能賣950萬至1050萬，現在是800萬至850萬」。而之前這種落戶一居室，是要搶著買的。

報道引述該經紀提供的其公布8月德勝學區二手樓成交明細，列舉了30套房源，成交價低過業主報價幾十萬乃至上百萬元的不在少數。也有一些房源的報價與成交價的價差低於50萬元。此外，並非所有業主都降價，不著急的業主就會等等。

成交量方面，今年7、8月西城區二手樓交易量萎縮。中原地產數據研究中心數據顯示，7、8月（8月數據截至8月20日）西城區二手樓成交量分別為896套、623套，而此前的3-6月，成交量連續4個月超過1000套。但同為北京教育高地的東城區和海淀區，今年7、8月的成交數據無明顯變化。

除了北京，近期內地許多一、二線城市都出台與入學政策、學區房市場整頓相關的政策，引起關注。合碩機構首席分析師郭毅認為，學區房的價值更多體現在保證孩子能夠進入優質學校，但在教育資源均衡化的大趨勢下，其價值未來肯定會受到影響，尤其一些「老破小」房源，會被有居住品質追求的家庭拋棄。

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責任編輯：林佩怡

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