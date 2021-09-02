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中宣部：堅決抵制造星炒星 禁劣跡藝人轉陣復出

國情動向 19:46 2021/09/02

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內地加強整治娛樂圈，新華社報道，中央宣傳部近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求遏制資本不良牟利、抵制天價片酬、嚴管綜藝節目、加大懲處違法失德藝人、禁止劣跡藝人轉移陣地復出，健全法律法規等。同時加強整治「飯圈」亂象，堅決抵制造星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀。

通知指出，天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題，有以新方式新手段死灰復燃跡象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」之風等新情況新問題迭出，一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，嚴重污染社會風氣。

吳亦凡參演節目被全網下架 行業協會：絕不讓他有立足之地

遏制資本不良牟利 研粉絲經紀管理規則

報道列出《通知》9方面要求，部分如下：

堅持以社會主義核心價值觀為引領，堅持問題導向、綜合施策、標本兼治，有效遏制行業不良傾向，廓清文娛領域風氣

規範市場秩序。遏制資本不良牟利，抵制天價片酬，合理配置成本比例，嚴厲查處偷逃稅行為，有效維護市場秩序

壓實平台責任。打擊流量至上；查處一批牟取不當利益的營銷號；打擊各種形式的流量造假行為；嚴格各類熱搜榜單管理，優化內容推薦算法；加強明星粉絲團、後援會賬號的管理；嚴厲處置互撕信息。對發現不及時、管理不到位的網站平台按規處罰

嚴格內容監管。嚴管綜藝節目，健全審批機制。嚴禁選用未成年人參加選秀類節目持續開展網絡綜藝節目專項整治工作。樹立正確審美觀，加強文藝創作審美導向把關加強遊戲內容審核把關，提升遊戲文化內涵壓實遊戲平台主體責任，推進防沉迷系統接入，完善實名驗證技術。

進一步強化行業管理。加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出規範明星廣告代言。提高准入門檻，規範藝人經紀。嚴格執行演出經紀人資格認證制度。研究制定演員經紀機構、網絡表演經紀機構等管理辦法。發揮行業協會作用，強化職業道德委員會職能，積極開展道德評議，及時聯合懲戒違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、明星工作室

加強教育培訓。加強思想政治引領，明確紅線底線。加強青少年思想道德教育，學校、家庭、社會形成合力，引導樹立正確價值觀禁止義務教育階段未成年人參加偶像團組和線下應援活動。加強青少年普法教育，強化「飯圈」集資亂象、不良網貸等負面案例的警示教育

完善制度保障。健全法律法規，推進依法管理。研究制定粉絲社群管理、經紀公司管理、直播管理、演藝明星金融產品和遊戲產品代言管理等監管規則

加強輿論宣傳。加強正面宣傳，引導從業人員崇德尚藝。強化輿論監督，營造良好環境。發揮文藝批評作用，引導正確審美

強化組織領導。各級黨委（黨組）要切實提高政治站位，深刻認識「塑造什麼樣的未來人」的重要性，將文娛領域綜合治理工作，納入意識形態工作責任制、列入重要議事日程

8方面整治「飯圈」 抵制畸形價值觀

同時，中宣部就進一步持續整治「飯圈」亂像作了專門部署。其中，從強化綜藝節目管理、榜單產品管理、粉絲消費管理、粉絲互動管理、明星經紀管理、明星自我約束、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等8個方面著力，堅決抵制造星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀，探索構建「飯圈」管理長效機制，引導青少年健康成長。

娛樂圈整頓 廣電總局最新要求禁偶像養成類節

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責任編輯：林佩怡

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