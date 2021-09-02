中宣部：堅決抵制造星炒星 禁劣跡藝人轉陣復出

內地加強整治娛樂圈，新華社報道，中央宣傳部近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求遏制資本不良牟利、抵制天價片酬、嚴管綜藝節目、加大懲處違法失德藝人、禁止劣跡藝人轉移陣地復出，健全法律法規等。同時加強整治「飯圈」亂象，堅決抵制造星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀。

通知指出，天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題，有以新方式新手段死灰復燃跡象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」之風等新情況新問題迭出，一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，嚴重污染社會風氣。

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遏制資本不良牟利 研粉絲經紀管理規則

報道列出《通知》9方面要求，部分如下：

堅持以社會主義核心價值觀為引領，堅持問題導向、綜合施策、標本兼治，有效遏制行業不良傾向，廓清文娛領域風氣 規範市場秩序。遏制資本不良牟利，抵制天價片酬，合理配置成本比例，嚴厲查處偷逃稅行為，有效維護市場秩序 壓實平台責任。打擊流量至上；查處一批牟取不當利益的營銷號；打擊各種形式的流量造假行為；嚴格各類熱搜榜單管理，優化內容推薦算法；加強明星粉絲團、後援會賬號的管理；嚴厲處置互撕信息。對發現不及時、管理不到位的網站平台按規處罰 嚴格內容監管。 嚴管綜藝節目，健全審批機制。 嚴禁選用未成年人參加選秀類節目。 持續開展網絡綜藝節目專項整治工作。 樹立正確審美觀，加強文藝創作審美導向把關。 加強遊戲內容審核把關，提升遊戲文化內涵。 壓實遊戲平台主體責任，推進防沉迷系統接入，完善實名驗證技術。 進一步強化行業管理。加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。規範明星廣告代言。提高准入門檻，規範藝人經紀。嚴格執行演出經紀人資格認證制度。研究制定演員經紀機構、網絡表演經紀機構等管理辦法。發揮行業協會作用，強化職業道德委員會職能，積極開展道德評議，及時聯合懲戒違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、明星工作室 加強教育培訓。加強思想政治引領，明確紅線底線。加強青少年思想道德教育，學校、家庭、社會形成合力，引導樹立正確價值觀。禁止義務教育階段未成年人參加偶像團組和線下應援活動。加強青少年普法教育，強化「飯圈」集資亂象、不良網貸等負面案例的警示教育 完善制度保障。健全法律法規，推進依法管理。研究制定粉絲社群管理、經紀公司管理、直播管理、演藝明星金融產品和遊戲產品代言管理等監管規則 加強輿論宣傳。加強正面宣傳，引導從業人員崇德尚藝。強化輿論監督，營造良好環境。發揮文藝批評作用，引導正確審美 強化組織領導。各級黨委（黨組）要切實提高政治站位，深刻認識「塑造什麼樣的未來人」的重要性，將文娛領域綜合治理工作，納入意識形態工作責任制、列入重要議事日程

8方面整治「飯圈」 抵制畸形價值觀

同時，中宣部就進一步持續整治「飯圈」亂像作了專門部署。其中，從強化綜藝節目管理、榜單產品管理、粉絲消費管理、粉絲互動管理、明星經紀管理、明星自我約束、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等8個方面著力，堅決抵制造星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀，探索構建「飯圈」管理長效機制，引導青少年健康成長。

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責任編輯：林佩怡

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