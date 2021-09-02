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紐約時報：美商界就拜登對華經貿政策欠缺具體感失望

即時中國 20:04 2021/09/02

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拜登入主白宮至今接近7個月，其對華經貿政策仍未明朗，美媒《紐約時報》周三（1日）報道，美國商界對白宮的態度正愈來愈失望，特朗普時期施加的對抗性政策仍然存在，而拜登在與中國的經濟交往方面，卻沒有提供多少明確的信息，包括是否打算重啟經貿談判、解決關稅問題等。

報道稱，中美之間的關係存在嚴重裂痕，美國對價值約3,600億美元的中國商品徵收的關稅仍然存在，而對2,000多種商品的豁免幾乎都已過期。大量出口管制和禁令使得高通、Intel、和Google等美國科技巨頭在進入中國市場問題上陷入困境，世界兩個最大經濟體的脫鉤在短期內幾乎無望逆轉。

令一些美國商界領袖失望的是，拜登放大了上屆政府的一些懲罰性舉措，包括擴大制裁中國官員的名單，禁止投資與中國軍方有聯繫的中國公司，或出售用於「壓制異見人士及宗教少數群體」監控技術的中國公司。6月，拜登發布了一項行政命令，在禁止名單中加入了更多中國公司。

【中美角力】美逾30商業團體 促拜登重啟對華貿易談判減關稅

【中美角力】路透社：北京下令 中國西南美國商會停止運作

不過，拜登和他的顧問尚未闡明如何看待與北京的經貿關係，他們表示，一旦對中國貿易政策的廣泛評估結束，他們將公布政府的做法。但評估已經持續了幾個月，並沒有公布得出結論的時間表。白宮新聞秘書普薩基周三被問及對關稅的審查時，她說：「關於審查何時完成，我沒有這方面的信息。」

企業對拜登政府的做法日漸失去耐心，有商界領袖指，中國是最大、增長最快的市場之一，他們需要明確知道，美國公司是否能夠與中國做生意。商業團體認為他們的成員因關稅而處於競爭劣勢，因增加了美國進口商的成本。早前有份去信戴琪的美中貿易全國委員會（USCBC）艾倫質疑：「關稅會持續存在嗎？它們是否永遠存在？申請關稅豁免的程序是什麼？沒人知道...拜登政府如此密切地遵循特朗普政府制定的針對中國的遊戲法則，許多人認為這很諷刺。」

【中美角力】韓正視像晤克里：應對氣候變化 須以信任為前提

中美金融圓桌會議擬秋季召開 商務部：兩國經濟高度互補（第二版）

【新冠病毒源頭】美報告或讓拜登陷尷尬  中美關係卻恐火澆油

責任編輯：陳建錫

貿易戰 外交 經濟 中國市場 制裁 關稅 特朗普 拜登 北京 美國

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