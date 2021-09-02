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習近平：將設北京證券交易所 服務創新型中小企業（更新版）

國情動向 20:30 2021/09/02

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習近平：將設立北京證券交易所 服務創新型中小企業

2021年中國國際服務貿易交易會（服貿會）全球服務貿易峰會今晚舉行，國家主席習近平在視像致辭提到，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

中國證監會負責人就深化新三板改革，設立北京證券交易表示，將統籌協調多層次資本市場發展佈局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條製度體系，著力打造符合中國國情、有效服務「專精特新」中小企業的資本市場專業化發展平台，努力建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

*20：30 新增習近平致辭更多內容

習近平在辭職時並表示，中國願同各方一道，堅持開放合作、互利共贏，共享服務貿易發展機遇，共促世界經濟復甦和增長。中國將提高開放水平，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區。

同時，將擴大合作空間，加大對共建「一帶一路」國家服務業發展的支持，同世界共享中國技術發展成果。又將加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數字貿易示範區。

習近平又稱，要攜手抗疫、共克時艱，堅持用和平、發展、合作、共贏的「金鑰匙」，破解當前世界經濟、國際貿易和投資面臨的問題。

責任編輯：林佩怡

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