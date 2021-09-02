「中國要革誰的命？」 胡錫進批李光滿文章背離國家方針

內地作家李光滿近日發表文章，將反壟斷、共同富裕、整治娛樂圈等政策形容為一場「深刻的革命」，罕有地獲多家官媒同時轉載。《環時》總編輯胡錫進今日（2日）批評該文描述不當，使用了誇張的語言，背離了國家大政方針，造成誤導。胡指革命含義是自我鞭策，不是該文所說的充滿摧毀的運動式革命。

胡錫進指，該篇文章宣稱「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行...從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。」這是對國家監管措施的誤讀和曲解，監管目的是規範市場，糾正、防止資本野蠻生長，以及由此帶來的各種副作用，在加快經濟社會發展的同時推進共同富裕，強化公平正義建設，所有這一切都是社會治理進一步和上台階的完善，而不是甚麼「革命」。

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「在這樣的國家（中國）裡，需要搞運動式『革命』嗎？革誰的命？」胡錫進指，中國在深化改革開放下取得一系列成就，整個國家處於有序運行，應對挑戰的動員力和資源十分充裕，能強有力地應對美國貿易戰和全面戰略打壓這樣的極限挑戰。該文章卻用特殊的檄文口吻指中國正發生變革，仿佛中國家要告別改革開放及十八大以來的基本路線方針，要形成某種秩序顛覆。他在體制內接觸過不少人，不論公私場合，從未聽說過中國正出現上述政治動向。

他又批評文章使用「不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷」這類聳動的全局性宣示，指其只屬於少數人的狂想，但擔心這樣的語言會勾起人們的某些歷史記憶，引發一定範圍的思想混亂和恐慌。他呼籲，凡是對國家監管措施的一些極端解讀，民眾都不要相信。

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責任編輯：陳建錫