【中美角力】回應中國 克里：氣候變化比政治更重要

訪華的美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）昨日（2日）表示，他告訴中方，氣候變化比政治更重要，回應有關兩國外交緊張可能破壞減排合作的警告。

克里在天津與中國氣候變化事務特使解振華據報進行了兩天的會談，並先後與中國國務委員兼外長王毅、副總理韓正、中央外事辦主任楊潔篪視像會面，談及中美關係。

路透報道，克里在電話會議上告訴記者，他告知中方，氣候不是意識形態問題，不是黨派問題，也不是地緣戰略武器。他強調，無論有什麼分歧，必須應對氣候危機。據美國國務院，克里敦促中方加大減排力度。

《紐約時報》引述克里稱，他與解振華同意在11月格拉斯哥氣候峰會前再次會面。

中美分歧 克里訪華目的未達到？

據中方通報，王毅與克里通話時提到，中美氣候變化合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。韓正則稱，應對氣候變化是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提；希望美方創造良好氛圍。楊潔篪表示，中美可加強在氣變、疫情防控、經濟復甦等問題上的溝通、協調與合作，同時合作必須是雙向、互利。

據彭博，對於美中緊張關係是否影響氣候合作，克里昨在向記者表示：「如果有三位主要領導人公開對拜登總統的氣候特使說這會影響前景，那就會影響前景。」

BBC分析認為，克里訪華未達到目的，看來中方不同意把氣候變化與中美雙邊更廣泛分歧分別對待。

【中美角力】韓正視像晤克里：應對氣候變化 須以信任為前提

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責任編任：林佩怡

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