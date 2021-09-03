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面向中小企業 一文看懂北京證交所將帶來什麼

經濟脈搏 10:49 2021/09/03

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國家主席習近平昨日在服貿會上發表視頻致辭，提到「繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地」。美媒CNBC引述JP Morgan分析師觀點指，中國已經非常明確地表示，他們仍然希望資本進入，但他們希望按照自己的條件獲得，也希望通過他們的交易所獲得。

內媒《證券日報》刊出頭版文章指，北交所將帶來三方面影響。

京、滬、深三地交易所 功能互補

《證券日報》文章指出，第一，推動經濟高質量發展，需要構建大中小企業良性互動、協同發展新格局，需要建設一個「面向中小企業的證券交易所」。

但相對於大型企業、成熟企業而言，創新型中小企業融資需求的實現仍是薄弱環節。新設一家為廣大創新型中小企業服務的證券交易所，不僅可以承載更大的融資規模，暢通資本流通機制，還可以為這類中小企業構建更為有力的信用增長通道。因此，立足服務實體經濟、優化全國資本市場布局，提升對中小企業的服務支撐能力，在北京設立一家規範的證券交易所，是必要且可行的。

第二，深化金融供給側結構性改革，需要拓展資本市場的服務功能，進一步完善服務不同層次、不同發展階段企業融資需求的市場基礎設施。

習近平：將設北京證券交易所 服務創新型中小企業（更新版）

中宣部：堅決抵制造星炒星 禁劣跡藝人轉陣復出

經濟學者張維迎：堅定對市場經濟信心 就會走向共同富裕

證券交易所是金融供給的基礎設施和機制載體。根據國外發達證券市場和中國證券市場的運行經驗，大中小企業需要與之相匹配的證券交易場所和對應機制，否則，難以實現有效適配。內地目前有上海、深圳兩大證券交易所，北交所設立之後，將形成京、滬、深三地交易所功能互補、各具特色、各顯優勢的證券市場新格局。

北交所定位為「服務創新型中小企業的主陣地」。滬深市場的主板將繼續為成熟的大中型企業服務，科創板為硬科技產業板塊的企業服務，創業板為高新技術企業、戰略新興產業企業和成長型創新創業企業服務。

第三，建設高標準的市場體系，需要在要素市場化配置、強化競爭政策基礎地位等方面推出更大力度的舉措。新設證券交易所有助於推動這一進程。

如果資本市場缺少為中小企業服務的這一環節，中小企業參與高標準市場體系的機制就會受到制約。

責任編輯：尹航

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