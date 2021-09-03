▲ 箍煲太忙？美媒：拜登見這盟國領袖 竟幾無談到排擠中國

美國總統拜登處理阿富汗撤軍手法招致內外反彈，包括英國等不少盟國都罕有公開批評美國，相信對拜登政府近日外交姿態也有一定影響。美國傳媒爆料，拜登近日會見以色列新任總理貝內特（Naftali Bennett），只輕輕帶過中國議題，讓貝內特感到驚訝。以色列是美國親密盟友，但近年也積極吸引中國投資當地，讓美國不滿並一直施壓以色列與中國切割，但拜登今次卻未有這樣做，不排除是更希望在阿富汗尷尬下首先安撫好盟國。

美國網媒Axios披露，貝內特8月底到訪華盛頓，在白宮與拜登會面時，原本已準備好與拜登談到，3件美方心中的優先議題，那就是中國、氣候變化，以及新冠疫情。

有以色列官員稱，貝內特十分樂意與拜登討論氣候變化和疫情問題，但對於談到中國則很緊張。

就在貝內特訪美前兩周，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）才向貝內特施壓，稱美國對以色列容許中國投資，尤其容許中國參與科技領域和大型基建項目，很是關注。

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但以色列方面意想不到的是，貝內特訪美期間，會面對象不論是拜登、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，還是國安顧問沙利文，美方都只是輕輕帶過中國議題。

爆料的以色列官員直言：「我們十分驚訝會晤這樣少提及這個（中國）議題。怎麼說，我們都很敏感，並清楚美方擔心，而我們亦會在加強與中國貿易關係的需要，以及維持國家安全之間平衡。」

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以色列外長拉皮德（Yair Lapid）在記者會上亦表示，美方未有就以中關係，向以方提出實質要求。「沒有人要求我們改變任何東西。」「我們保持與中國的關係很重要，但當美國人向我們講到中國議題，我們也會聆聽。」

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不過，以色列傳媒報道，貝內特回國後，正計劃就中國投資議題採取行動。

《耶路撒冷郵報》稱，政府消息透露，貝內特明白拜登政府有何期望，可能採取的行動包括，將監管外國投資的委員會，由財政部移師至國安委旗下，而以色列政府亦已延遲特拉維夫輕軌鐵路項目投標，因為中國企業競標令「情況變得在外交上敏感」。

中國議題是近年美國以色列關係中，一個罕見的對峙點。以色列的雲計算、人工智能、半導體、電訊網絡等科技產業都有中國投資，中國企業2015年也競標贏得以色列最大港口海法（Haifa）25年經營權。

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美國自特朗普政府時期就一直向以色列施壓，威脅稱以色列與中國的關係或會損害美以關係，但以色列前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）以拖字訣應付美國。

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此外，拜登政府有意重開美國駐耶路撒冷領事館，也是美以關係近期另一衝突源，也許令拜登今次就中國議題對以方放輕一點。

特朗普此前將美國駐以色列大使館，由特拉維夫遷至耶路撒冷，同時關閉美國本身在耶路撒冷擁有的領事館，以示支持以色列聲稱擁有耶路撒冷全城主權，激起巴勒斯坦以至整個伊斯蘭世界對美國強烈不滿。

拜登則期望修補與巴勒斯坦關係，計劃重開駐耶路撒冷領事館。該領事館一直是美國與巴勒斯坦自治政府接觸的重要渠道。但拜登這主張卻引發以色列不滿，以方認為美方此舉會削弱新上任不久的貝內特政府。

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責任編輯：連兆鋒