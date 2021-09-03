中使館斥「美芬太尼主要來自中國」說法不實 促美整類列管

中國駐美使館發言人周四（2日）就芬太尼問題發表談話，指出個別美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼主要來自中國」、「中國芬太尼經墨西哥流入美國」等不實內容，完全是不負責任和違背客觀事實。發言人正告美方，美芬太尼濫用問題的根源在自身，嫁禍於人對解決問題無益，並敦促美方盡快正式整類列管芬太尼類物質。

駐美使館發言人表示，在中國芬太尼問題並不突出的情況下，中方已在全球範圍內率先宣佈正式整類列管芬太尼物質，積極幫助美方應對國內鴉片類物質危機。相反，美國作為全球芬太尼問題最為突出的國家，也是全球芬太尼類藥品最大的生產國和使用國，至今卻仍未正式整類列管芬太尼類物質。

芬太尼是一種合成鴉片類藥物，其功效比嗎啡強50至100倍。

未發現已 列管化學品 流至墨西哥

據路透社8月下旬獲得的一份美國國會顧問報告顯示，美國緝毒局（DEA）認為，中國走私者已由製造芬太尼成品，轉為向墨西哥販毒集團出口芬太尼前驅化學物質；透過這些集團製造非法芬太尼，並進行成品的輸送。

中國駐美使館發言人表示，毒品是全人類的公害，中國政府始終對毒品問題堅持「零容忍」態度。中國國家禁毒委員會、公安部亦一直同美國白宮禁毒政策辦公室等合作夥伴保持協作，嚴厲打擊芬太尼等列管化學品的販運。2019年9月至今，美方未再查獲來自中國的芬太尼類物質。

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儘管中美禁毒合作成果有目共睹，惟美方一再炒作「美國芬太尼主要來自中國」等不實之說。發言人表示，截至目前，中方從未發現中國已列管易製毒化學品流失至墨西哥的情況，也未曾接到墨方向中方通報查獲中方流失的列管化學品。

發言人強調，「這種不實指責和抹黑，是對飽受芬太尼類物質濫用問題侵害的美國家庭的不負責任，是對中美兩國廣大民眾的嚴重誤導，絲毫無助於美國解決其自身的毒品問題，應該盡快得到糾正。」

此外，去年5月美國商務部將中國物證鑒定中心、國家毒品實驗室等列入實體清單，中方已通過多種渠道向美方表達嚴重關切和抗議，敦促美方盡快糾正這一錯誤做法。

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責任編輯：易燕丹

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