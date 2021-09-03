▲ 塔利班：非常重視一帶一路 中國是阿富汗走向全球通行證

阿富汗塔利班籌組政府之際，再次向中國喊話。阿富汗塔利班代表向意大利傳媒表示，希望意大利政府重開駐阿富汗大使館，與塔利班政府建立外交關係。對於中國，塔利班稱他們非常重視一帶一路倡議，中國是阿富汗的主要合作夥伴，且願意幫助阿富汗重建，是阿富汗走向全球的通行證。

塔利班發言人紮比烏拉·穆賈希德（Zabiullah Mujahid）接受意大利《共和國報》（La Repubblica）採訪，表示阿富汗人在曠日持久的戰爭中，付出了巨大犧牲，如今迫切需要重建國家；美軍撤離和前政府的潰敗，讓阿富汗的安全問題得到改善，但當前阿富汗面臨的最大難關，是如何提供更多就業機會、實現經濟復甦。

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塔利班接管阿富汗後，美國扣押起阿富汗在美資產，穆賈希德因此希望阿富汗重建能得到中國幫助。他稱，中國是阿富汗的主要合作夥伴，願意繼續投資並幫助阿富汗重建國家，對塔利班政府來說是非同尋常的機遇。

「塔利班非常重視中國一帶一路倡議，這計劃會復興古代的絲綢之路。阿富汗擁有豐富銅礦，如果有中國相助，可以重新投產並現代化改造。中國是我們走向全球市場的通行證。」

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對於塔利班與俄羅斯的關係，輿論普遍對為俄羅斯對前蘇聯在阿富汗慘敗陰影未散，對抗蘇穆斯林民兵組織演變而成的塔利班很是顧忌。

但穆賈希德表示，與外界印象不同，雙方關係其實並沒有破裂，塔利班會繼續與俄羅斯等重要合作夥伴及地區關鍵力量，保持良好關係。

穆賈希德說，當前塔利班與俄羅斯主要存在政治和經濟上的聯系，俄羅斯會繼續積極斡旋，和塔利班一同為國際和平創造條件。

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此外，美軍撤離喀布爾國際機場時，對場內一些敏感建築和飛機等設備予以破壞，穆賈希德表示，塔利班正與卡塔爾、土耳其方面協調，爭取修復機場，希望機場能在9月內恢復運營。

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責任編輯：連兆鋒