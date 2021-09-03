新華社：設北京證交所令資本市場更具韌性

國家主席習近平宣佈深化新三板改革，設立北京證券交易所。新華社3日發表評論文章稱，設立北京證券交易所意味以服務中小企業為己任的新三板，將站上改革新起點，中國資本市場改革發展，又邁出關鍵一步。

文章指出，北京證券交易所將牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重這類企業的發展規律及成長階段，提升制度包容性與精準性，這不僅意味新三板法律地位的提升，更將激活市場活力，引導資源更多關注優質中小企業，提高品牌效應及吸引力，引領中小企業群體更好發展。

文章提到，設立北京證券交易所，中國資本市場將更有活力及韌性，從制度設計出發，這個交易所未來的市場運行、投資者結構、主要基礎制度安排等，都有顯著的中小企業特色，與滬深交易所差異明顯。

中國證監會負責人2日晚間則表示，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是中國大陸實施國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能的重要舉措，也是深化金融供給側結構性改革、完善多層次資本市場體系的重要內容，對於更好發揮資本市場功能作用、促進科技與資本融合、支持中小企業創新發展具有重要意義。

證監會將按照習近平的重要指示要求，深入貫徹新發展理念，堅持穩中求進，堅持市場化、法治化方向，統籌協調多層次資本市場發展布局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條制度體系，著力打造符合中國國情、有效服務「專精特新」中小企業的資本市場專業化發展平台。

面向中小企業 一文看懂北京證交所將帶來什麼

習近平：將設北京證券交易所 服務創新型中小企業（更新版）

責任編輯：李冰琪

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