內地推進自貿試驗區 加快引入境外交易者參與期貨交易

國務院印發《關於推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新的若干措施》，提出19項措施，包括加大對港澳投資開放力度，又加快引入境外交易者參與期貨交易，建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場，同時開展網絡遊戲屬地管理試點。

措施提到，在內地與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）框架下，將港澳服務提供者在自貿試驗區投資設立旅行社的審批權限，由省級旅遊主管部門下放至自貿試驗區。

建設以人民幣計價結算 國際大宗商品期貨市場

期貨交易方面，進一步豐富商品期貨品種，強化自貿試驗區與期貨交易所的合作，從國內市場需求強烈、對外依存度高、國際市場發展相對成熟的商品入手，上市航運期貨等交易新品種。

同時，加強自貿試驗區內現有期貨產品國際交易平台建設，發揮自貿試驗區在交割倉庫、倉儲物流、金融服務等方面功能，提升大宗商品期貨市場對外開放水平。以現貨國際化程度較高、已上市成熟品種為載體，加快引入境外交易者，建設以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場，形成境內外交易者共同參與、共同認可、具有廣泛代表性的期貨價格。

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措施又提到，支持自貿試驗區發展離岸貿易，在符合稅制改革方向、不導致稅基侵蝕和利潤轉移前提下，研究論證企業所得稅、印花稅相關政策。支持銀行探索離岸轉手買賣的真實性管理創新，基於客戶信用分類及業務模式提升審核效率。

開展網絡遊戲屬地管理試點

另外，開展網絡遊戲屬地管理試點方面，在符合條件的自貿試驗區所在地，推進網絡遊戲審核試點工作。

此外，提升醫藥產品進口便利度，允許具備條件的自貿試驗區開展跨境電商零售進口部分藥品及醫療器械業務。支持符合條件的自貿試驗區增設首次進口藥品和生物製品口岸。

其他方面，措施包括開展融資租賃公司外債便利化試點，在全口徑跨境融資宏觀審慎框架下，允許註冊在自貿試驗區符合條件的融資租賃公司，與其下設的特殊目的公司（SPV）共享外債額度。同時，開展知識產權證券化試點。

國務院要求，各地區、各部門要將推進自貿試驗區改革開放創新發展，列為重點工作，加強組織領導，簡化各項改革措施落地程序和要求，對確需制定具體意見、辦法、細則、方案的，在一年內完成，確保落地見效。

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責任編輯：林佩怡

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