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微博封禁近7000帳號 指刻意激化西安地鐵事件

社會熱點 13:42 2021/09/03

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近日，西安地鐵保安強拖女乘客下車事件在網上引發熱議。內地社交平台新浪微博，將近7000個帳號禁言或關閉，指涉及刻意激化矛盾等。

新浪微博周四（2日）公告，就西安地鐵事件，部分帳號刻意激化矛盾、進行地域攻擊、挑起性別對立，甚至出現到不相干的話題內刷量控評、攻擊全運會的非理性行為。

微博平台方表示，始終堅持履行社會責任和主體責任，對相關帳號進行嚴厲處置，其中6767個帳號被禁言，185個帳號因情節特別嚴重而關閉。平台方另提醒，網民應理性發聲、客觀評論，一道營造和維護和諧、健康、綠色的網絡生態空間。

強拖女乘客致身體暴露 西安地鐵保安遭停職 央視斥沒說「對不起」

西安地鐵爆爭執 女乘客遭保安扯爛衫拖走 警方介入（有片）

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央視評論：非「各打五十大板」了事

西安地鐵保安拖拽女乘客事件，引發網民不滿。據西安當局最新通報指，肇事保安行為簡單粗暴，但不構成違法犯罪，所屬保安公司遭責令對其停職調查。另西安市軌道交通集團及其運營分公司7人被警告處分、調離或談話等。至於涉事女乘客與另一名乘客，涉擾亂地鐵公共秩序，遭公安機關批評教育。

不過，不少網民對此不收貨，認為對涉事保安處理過輕。央視評論西安通報引發爭議，指要終止輿論爭議，是釐清事件責任歸屬，讓相關人士依法承擔責任，而非「各打五十大板」了事。

責任編輯：易燕丹

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