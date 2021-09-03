美國撤出阿富汗打台灣牌力度「肯定更高」 中方怎辦？

美國倉惶撤出阿富汗，但總統拜登堅稱決定正確，「只有中國才希望美國繼續留在阿富汗」；美國防長奧斯汀近日更明言，撤出阿富汗是要應對「來自中國安全挑戰」，意味美軍會進一步加大遏制中國。內地傳媒稱，有分析認為，美國從阿富汗撤軍後，台灣的重要性直線上升，這種觀點得到中國專家認同，美國未來打「台灣牌」的力度、頻度肯定比以前更高；中國因此要不斷增強軍事威懾力，使美國在涉台問題上冒險的代價，高到無法承受之重。

有匿名中美軍事研究人士對《環球時報》表示，美國從阿富汗撤軍，說明美國全球軍事戰略收縮，但與此同時，美軍對中國針對性卻大為突出，這點從奧斯汀言論已能看出。

該專家稱，這意味著，未來美軍會在印度洋和西太平洋地區部署更多兵力，做好足夠準備，形成足夠軍事威懾力，尤其是在台海、南海、東海等方向；之後美國拿台灣做文章的比重會多起來，因為對美國而言要「挖中國的墻腳」，沒有比台灣更合適的話題，也沒有甚麽比台灣問題更敏感、更能挑動大陸的神經。

對於美軍一方面準備針對中國，另一面卻主動宣佈中美軍方8月底舉行了拜登上台後首次通話，該專家表示，美軍的基本理念是，中美可以互為對手，但另一方面要保持接觸，也就是說一方面要對中方施加壓力，保持高壓狀態，但另一面不願意進入戰爭狀態，所以要保持接觸，避免誤判。

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北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺認為，美軍從阿富汗撤軍後，將重心放到了亞太，相對而言，打台灣牌的力度、頻度肯定會比以前高，這是不言而喻的。

「但是，從目前看，美國不會跨過他們自己理解的 『一個中國』政策紅線，雖然這不意味著美國的舉動沒有違背或者觸犯『一個中國』原則。因此未來台海的局勢不樂觀應該是大概率的事，應該也不至於出現熱衡突，依然會在冷對抗中，只是程度會有所波動而已。」

美國打「台灣牌」的形式會不會有所變化？朱松嶺稱，一方面，美國會繼續保持比如對台售武等一些老方式，另一方面，美國會將此前美台軍事合作這樣台面下的事公開化，並大肆宣傳。

匿名專家也認為， 拜登任內不會做有特別激進的動作，其最重要的目的是對中國體系性包圍，逐步把墻築高，把網織密，對中國施加壓力。

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外交學院教授李海東表示，中國要始終不斷增強軍事威懾力，使美國在涉台問題上冒險的代價，高到美國無法承受之重。「當然，我們需要確保自身內部秩序穩定，經濟普惠到絕大多數民眾，內部更具凝聚力的態勢，使得我們在面對各種外部挑戰的時候，會更具定力，更有底氣。」

李海東還認為，中國需要在國際舞台反覆強調，台灣問題是中國內政，更加牢固確立「台灣屬於中國一部分」的國際共識，從而使得美國一旦在台灣問題上鋌而走險，就會深陷國際孤立，付出非常高的外交代價。

但李海東同時也建議，中方應該與美國決策者、社會各階層，保持更密切的溝通和交流，既要向美國決策者指出支持「台獨」的嚴重後果，也要讓美國公眾明白，美國的政治精英漠視美國公眾、美國自身福祉和根本利益，卻因為鼓動和支持「台獨」，將美國帶入一條不歸路，使得美國各階層在對華政策鋌而走險的時候，對美國政治精英能夠施加約束。

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責任編輯：連兆鋒