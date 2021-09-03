關係緊張 立陶宛在中國文化藝術活動據稱告停

立陶宛與中國關係緊張，文化交流也受影響。據報道，立陶宛駐中國大使館文化參贊伊萬納斯卡斯表示，目前中國大陸境內所有立陶宛相關文化藝術活動都告停，書籍出版也面臨阻礙。

中央社等報道，伊萬納斯卡斯近日接受立陶宛國家廣播電視（LRT）採訪時提到，立陶宛在中國大陸的文化藝術活動，自5月起陸續遭取消或暫停，有藝術季主辦單位在節目開始前約兩星期臨時通知，考量立中關係的最新發展，雙方無法繼續合作。

他還指出，立陶宛翻譯書籍在中國大陸的出版工作也受影響，書號和許可取得遭遇阻礙。

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而據LRT報道，伊萬納斯卡斯希望，立陶宛與中國大陸的關係能早日改善。

今年5月，立陶宛議會通過議案，稱中國對新疆維吾爾族實施「種族滅絕」；外交部發言人趙立堅批評，所謂新疆存在「種族滅絕」完全是徹頭徹尾的謊言，堅決反對立陶宛有關方面粗暴干涉中國內政，敦促立即糾正錯誤。同月，立陶宛退出中國與中東歐國機「17+1」合作機制。趙立堅回應，機制成立9年來成果豐碩，不會因個別事件受到影響。

另外，北京反對立陶宛政府宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，8月決定召回駐立陶宛大使。兩國關係日益緊張。

責任編輯：林佩怡

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