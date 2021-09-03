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疫情受控和假期臨近 9月消費料有反彈 服務業得到提振

經濟脈搏 13:49 2021/09/03

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內地8月財新服務業PMI（採購經理人指數）大幅回落至榮枯線以下，顯示疫情反覆下，供需受壓、通脹壓力高企、就業不足。不過，隨著內地此輪疫情受控，以及中秋、國慶假日臨近，預計9月消費反彈，服務業需求將重新得到提振。

疫情受控 消費料有反彈

財新8月服務業PMI跌破榮枯線至46.7，創下16個月新低，且遠低於上月的54.9；8月綜合PMI亦跌至47.2，為去年4月以來首次陷入萎縮，並創17個月最低水平。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，服務業供給、需求出現不同程度收縮。新冠疫情卷土重來，影響了服務業的正常生產經營。他指出，其中供給較需求收縮更甚，而且服務業成本端壓力依然較大，勞動力成本依然較高，受疫情影響運費也有所上漲，綜合推高了服務業企業成本。

數據顯示，服務業者對未來一年經營前景保持樂觀，但8月樂觀度較7月下滑，並且仍然低於長期均值逾3個點。業界仍然擔心疫情未知何時受控，市況何時才能恢復正常。

內地此輪由Delta病毒引發的疫情自7月開始，8月底基本受控，9月2日單日內地無本土新增確診個案。

疫情反覆致實質性收縮 內地8月財新服務業PMI僅錄46.7

供需雙降 內地8月財新製造業PMI錄49.2 落入收縮區間

8月PMI數據透露疫情影響仍大 料下半年政策將邊際放鬆

隨著疫情得到控制、社交距離限制等逐漸解除，消費料出現反彈。北京環球度假區開業已經進入倒計時，9月20日將正式開園，近日「北京環球度假區」「北京環球度假區官宣7大景區」等成了社交平台微博的熱點話題，有的閱讀量高達近6億次。

另外，中國國際服務貿易交易會昨日（2日）在北京揭幕，國家主席習近平致辭時表示，中國將提高開放水平，在全國推進實施跨境服貿負面清單，探索建設國家服貿創新發展示範區。他還提到會擴大國際合作、加強建設服務領域規則，並呼籲各國攜手抗疫，共同解決當前全球的經濟和貿易問題。

責任編輯：尹航

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PMI 貿易 通脹 服務 採購 習近平 國慶 經濟 就業 壓力

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