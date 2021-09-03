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塔利班：中國同意保留使館增援助「關係比以前鞏固」

國情動向 14:38 2021/09/03

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塔利班：中國同意保留使館增援助「關係比以前鞏固」

阿富汗塔利代表與中國外交部部長助理吳江浩通電，塔利班方面事後發佈消息，指中國方面已同意，駐阿富汗喀布爾大使館繼續運作，並會增加對阿富汗援助，又稱雙方關係「比以前鞏固」。不過，中國外交部新聞稿未有提及這些。

阿富汗塔利班發言人蘇海爾（Suhail Shaheen）在Twitter推文，指出塔利班駐多哈政治辦事處副主任哈納菲（Salam Hanafi）與吳江浩通電，雙方討論了阿富汗目前情況，以及雙方未來關係。

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蘇海爾表示，吳江浩表示中方會保留駐喀布爾大使館，並稱雙方關係相較過去鞏固。

蘇海爾又稱，阿富汗可在區內安全和發展中扮演重要角色，而中國會繼續並增加對阿富汗人道援助，尤其是抗疫支援。

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中國外交部新聞稿則與蘇海爾的表述有出入。中方僅指，雙方就阿富汗形勢和共同關心的問題交換了意見，未有提及雙方關係。

外交部稱，吳江浩表示，阿富汗形勢已經發生根本性變化，阿前途命運重新掌握在阿人民手中；中阿友誼歷經千年，中國一貫尊重阿富汗主權獨立和領土完整，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策；希望阿盡快實現和平穩定，重建美好家園。

中國外交部也引述哈納菲表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友。阿富汗塔利班願繼續致力於發展阿中友好關係，決不允許任何勢力利用阿領土威脅中國利益，會採取有效措施，確保在阿中國機構和人員安全；中國倡導的「一帶一路」合作有利於阿和本地區發展繁榮，阿富汗希繼續積極支持和參與。

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責任編輯：連兆鋒

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