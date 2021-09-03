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山東小學拒學生入讀 竟因房產面積不足60平方米？

社會熱點 15:33 2021/09/03

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內地學區房話題不斷。正值開學，山東省菏澤市經濟開發區的多名家長，卻為孩子入學問題發愁，皆因當地一間小學以房產「套內面積不足60平（平方米，即約645平方呎）為由，拒絕他們的入學申請。

內地傳媒報道，據居住在當地中達廣場、融邦中山苑等多個小區的業主稱，他們小區對應的學區為菏澤市第一實驗小學，但今年8月網上報名時，校方以上文理由拒絕其入學申請。

有入學申請被標示「房產不符」。

家長們表示，很多小戶型業主因看中這些小區的教育資源，也有很多是經濟條件有限才購買了小戶型，質疑學校的招生政策是「嫌貧愛富」。事件曝光後，不少網友都表示對校方政策難以接受，不知道是國家哪個文件規定。

校方：上級部門要求 局方：該校屬自主招生

據菏澤市教育局基礎教育科一名工作人員昨日表示，由於該校是自主招生，招生條件是由學校確定。惟菏澤市第一實驗小學一位負責招生的工作人員稱，這一要求是「上級部門要求的」。校方和局方說法不一。

直至今日，菏澤市教育局基教科工作人員表示，正牽頭多部門研究處理此事，會進一步拿出意見。

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湖南睿邦律師事務所執行主任劉明表示，學校招生有自主權，但招生要求需要按照教育主管部門的文件執行，如果當地教育部門無有關規定，在教育部門不介入處理下，家長可發起行政訴訟。

內地網民反應：

就這……還想讓年輕人生三胎……

有180平的話能給三個學位嗎？ 

學區裡一堆十幾平米的房子，沒人住，買來就是蹭學區的…還是限制一下的好

房價就是這樣抬高的！

上學怎麼老和房子扯上關係？不是義務教育嗎？

責任編輯：林佩怡

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