從新三板升級成北交所 中國加速建立自己的納斯達克

國家主席習近平宣布深化新三板改革，設立北京證券交易所。這有利於支持優質中小企業，以及區域均衡發展。業內人士認為，未來北交所可真正發展成中國的納斯達克。不過，如何平衡包容、創新與監管仍是難題。

服務實體經濟 北交所是新三板升級

內地目前有滬深兩大證券交易所，北京則有俗稱新三板的全國中小企業股份轉讓系統。據路透社報道，粵開證券首席宏觀分析師羅志恆認為，北交所是新三板「精選層」的升級，新三板由「基礎層、創新層、精選層」結構變為「基礎層、創新層、北交所」結構。但考慮到目前精選層僅66家掛牌企業，設立北交所後可能存在進一步擴容。

除了新三板升級，新的證券交易所選址北京也有深意。從地域看，設立北交所有利於區域均衡發展，從此京津冀、珠三角和長三角分別有了全國性的交易所，而且三者功能互補、各具特色、各顯優勢。北交所定位為「服務創新型中小企業的主陣地」。滬深市場的主板將繼續為成熟的大中型企業服務，科創板為硬科技產業板塊的企業服務，創業板為高新技術企業、戰略新興產業企業和成長型創新創業企業服務。

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北京一位不願具名的券商高層認為，未來北交所有多層次優勢，對中小企業比較優勢明顯，可以讓有潛力的企業在「嬰兒期」可以選擇在基礎層，發展成熟再上一層，真正發展成為中國版納斯達克市場。

監管下如何促進創新 仍是難題

儘管中國資本市場發展速度並不慢，但相較已成為全球第二的中國經濟龐大體量，資本市場的直接融資比例一直不高，中國股市也從未真正成為中國經濟的「晴雨表」。

眼下，在強調創新、發展，打造「專精特新」和「小巨人」企業時，在通過資本市場制度的設計為這些企業提供融資支持時，如何平衡包容、創新與監管是難題。

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前述不具名的券商高層就表示，在強調國家安全的前提下，今年以來中國整治互聯網平台，打擊壟斷行為以及整治校外培訓機構出發點都是對的，也給逐利的資本一個警示作用。只是這種雷霆手段和過於依賴行政棒喝的做法容易嚇退資本市場的投資者。

「尤其是很多企業發展初期很需要一個包容的外部環境，如何在企業成長的過程中提供實實在在的服務，並引導幫助企業不斷壯大，或許這才是衡量未來北交所是否成功的關鍵。」該位人士稱。

責任編輯：尹航

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