傳揚日本文化毀民族自尊心 大連日本風情街開業不久便停業

位於大連市金石灘國家旅遊度假區的日本風情街「盛唐·小京都」開業才幾天，就宣佈停業。

據人民日報用戶端報導，商業街管理部門9月1日發佈通知稱，「商業街已完成試運營工作，公司針對運營期間出現的問題，現進行停街休整，正式開街時間另行通知。」

該項目8月25日開始試運營，由於大連歷史上曾發生過旅順大屠殺，以及長期被日本殖民統治，在網上引發爭議。

據了解，該項目的園林、建築、裝飾等風格均仿照日本京都地區，商業街售賣的食品、生活用品均為日本特色。項目主要由一條主商業街和周邊別墅區構成。項目招商人員表示，主商業街要求店鋪必須為日本獨資或者日資占50%以上的合資企業，一期招商已經結束，二期招商正委託日本團隊在日本招商。

該項目是大連重點打造的文旅項目，考慮到日本企業對大連投資方向逐步轉向服務業和IT電子產業等輕資產領域，大連以此探索一種符合當前日本企業投資模式又緊貼大連發展實際的園區發展新模式。

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責任編輯：李冰琪

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