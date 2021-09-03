  • 33°C
香港時間 : 2021903日 (五) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳揚日本文化毀民族自尊心 大連日本風情街開業不久便停業

社會熱點 16:23 2021/09/03

分享：

位於大連市金石灘國家旅遊度假區的日本風情街「盛唐·小京都」開業才幾天，就宣佈停業。

據人民日報用戶端報導，商業街管理部門9月1日發佈通知稱，「商業街已完成試運營工作，公司針對運營期間出現的問題，現進行停街休整，正式開街時間另行通知。」

該項目8月25日開始試運營，由於大連歷史上曾發生過旅順大屠殺，以及長期被日本殖民統治，在網上引發爭議。

 

據了解，該項目的園林、建築、裝飾等風格均仿照日本京都地區，商業街售賣的食品、生活用品均為日本特色。項目主要由一條主商業街和周邊別墅區構成。項目招商人員表示，主商業街要求店鋪必須為日本獨資或者日資占50%以上的合資企業，一期招商已經結束，二期招商正委託日本團隊在日本招商。

該項目是大連重點打造的文旅項目，考慮到日本企業對大連投資方向逐步轉向服務業和IT電子產業等輕資產領域，大連以此探索一種符合當前日本企業投資模式又緊貼大連發展實際的園區發展新模式。

【建黨100周年】港珠澳大橋與東江水工程 列「愛國主義教育基地」（多圖）

女作家蔣方舟赴日交流遭網批「不愛國」  中國外交部婉轉滅火

【新疆棉花】李寧波鞋炒至近5萬元 官媒斥不容打愛國幌子炒作

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

食品 歷史科 中國 服務 日本 人民日報 經濟 大連 文娛藝術

下一篇文章

山東小學拒學生入讀 竟因房產面積不足60平方米？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

強拖女乘客致身體暴露 西安地鐵保安遭停職 央視斥沒說「對不起」（更新版）
強拖女乘客致身體暴露 西安地鐵保安遭停職 央視斥沒說「對不起」（更新版）
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
陽剛取代娘腔？「花美男」丟飯碗 廠商改捧運動員
陽剛取代娘腔？「花美男」丟飯碗 廠商改捧運動員
西安地鐵爆爭執 女乘客遭保安扯爛衫拖走 警方介入（有片）
西安地鐵爆爭執 女乘客遭保安扯爛衫拖走 警方介入（有片）
中國男拍片調戲伊朗女孩 下場被判鞭刑＋監禁＋罰款
中國男拍片調戲伊朗女孩 下場被判鞭刑＋監禁＋罰款
泰晤士最新世界大學排名：北大清華並列第16 歷史最佳
泰晤士最新世界大學排名：北大清華並列第16 歷史最佳