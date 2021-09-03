習近平：堅決反對將疫苗和病毒溯源問題政治化

國家主席習近平，今日應邀以視像方式出席在俄羅斯舉行的第六屆東方經濟論壇全會開幕式並致辭，提到世界格局深刻變革，新冠肺炎疫情起伏不定，世界經濟艱難復甦，稱要堅決反對將疫苗和病毒溯源問題政治化，並秉持真正的多邊主義。

習近平表示，東北亞區域合作既面臨嚴峻挑戰，也面臨重要機遇。各方應該立足地區，放眼世界，共克時艱，同謀發展。

他指出，要在應對疫情挑戰方面相互助力，加強疫苗研發、生產合作，為國際社會提供更多公共產品，堅決反對將疫苗和病毒溯源問題政治化，致力於推動構建人類衛生健康共同體。又要持續推進互利合作方面，深化共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，支持數字經濟創新發展，共同應對全球氣候變化，推動地區經濟社會發展。

他提出，在維護地區和平穩定方面形成合力，通過對話溝通彌合分歧，凝聚共識，樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，攜手建設和諧安寧的共同家園。中方願同各方一道努力，秉持真正的多邊主義，講信修睦，合作共贏，向著推動構建人類命運共同體的目標穩步邁進。

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責任編輯：林佩怡

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