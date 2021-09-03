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汪文斌回應克里施壓：中國用最短時間減排最多 美國應撤合作絆腳石

國情動向 16:39 2021/09/03

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美國總統氣候問題特使克里訪問中國，與中方官員會談後表示，中國應該在氣候問題上做更多。克里又稱 氣候問題不是地緣政治武器，暗示中方不應將氣候合作與中美關係其他議題綑綁。中國外交部發言人汪文斌回應時提到，中國給自己定的碳中和目標需時30年，時間比歐美等發達國家都短。汪文斌又敦促美方，應搬掉中美氣變合作道路上的絆腳石。

汪文斌周五（3日）在外交部例行記者會上表示，基於《聯合國氣候變化框架公約》確定的，共同但有區別的責任原則，和《巴黎協定》國家自主貢獻的制度規定，締約方享有減排目標與行動的主權。

汪文斌指出，發達國家從工業化進程到碳達峰，普遍用了一兩百年的時間，而中國只用了50多年；從碳達峰到碳中和，歐盟會用71年，美國43年，日本37年，而中國給自己定的目標是30年。

他表明，中國作為世界上最大的發展中國家，會用歷史上最短的時間，完成全球最高碳排放強度的降幅，這充分體現了中國作為負責任大國的擔當；美方應承擔起自身的法定責任，與發展中國家在氣候變化領域開展有意義的合作。

克里回應中國 ：氣候變化比政治更重要

韓正視像晤克里：應對氣候變化 須以信任為前提

汪文斌引述國家主席習近平提出，應對氣候變化不是別人要我們做，而是我們自己要做；中國一直是生態文明的踐行者、氣候治理的行動派，在提前超額完成2020年氣候行動目標的基礎上，中國去年宣布了碳達峰、碳中和目標願景以及國家自主貢獻新目標，「我們將說到做到」。

汪文斌表示，中方希望美方客觀理性地看待中國和中美關係，搬掉中美氣變合作道路上的絆腳石，本著相互尊重，平等互利的原則，推動雙方在氣變等領域的協調合作取得更多成果。

中國國務委員兼外長王毅日前與克里視像會面時指出，中美氣變合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景；美方希望氣候變化合作成為中美關係的「綠洲」，但如「綠洲」周圍都是「荒漠」，「綠洲」遲早會被沙化。

王毅明言，中美氣變合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。

王毅向克里提3點要求 警告氣候合作「綠洲周圍不能是荒漠」

美新招牽制中國？克里謀這樣把「一帶一路」與減排綑綁

克里稱「讓中國對氣候承諾負責」 其實美國才是暖化元兇？

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責任編輯：連兆鋒

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