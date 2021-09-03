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中國保留阿富汗使館 是否承認塔利班政權訊號？外交部回應

國情動向 16:52 2021/09/03

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中國外交部部長助理吳江浩與阿富汗塔利班代表通電，塔利班發言人其後表示，中國同意保留在阿富汗喀布爾的大使館。中國外交部就傳媒提問，保留駐阿富汗大使館是否承認塔利班政權的一個訊號時，發言人汪文斌表示，阿富汗新政府尚待成立，中方正密切關注和觀察。

汪文斌周五（3日）主持外交部例行記者會，他稱中國駐阿富汗使館，是中阿交往的重要渠道，目前使館正常運作；中方真誠希望阿富汗各方，順應本國人民的願望和國際社會期待，構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，與各類恐怖組織徹底切割，同世界各國特別是周邊國家友好相處。

對於阿富汗塔利班與潘傑希爾省（Panjshir）抵抗武裝力量談判失敗，塔利班部隊向這個唯一尚未佔領的省份發動進攻，汪文斌稱，中方真誠希望阿富汗各方通過協商解決分歧，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，讓飽受戰火之苦的阿富汗人民能夠盡快遠離戰亂，建立持久和平。

塔利班：中國同意保留使館增援助「關係比以前鞏固」

塔利班：非常重視一帶一路 中國是阿富汗走向全球通行證

另外，有傳媒問及，中國會否接收阿富汗難民，汪文斌表示，當務之急是讓阿富汗最大限度，避免無謂傷亡和產生大規模難民；有關國家應為自己過去20年的所作所為負責，不應把責任推給阿富汗鄰國和國際社會。

聯合國難民署此前警告，阿富汗或會出現大規模難民潮。在最嚴重情況下，年底可能會有超過51萬阿富汗人逃離該國。

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責任編輯：連兆鋒

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