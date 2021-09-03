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中國證監會：北交所新股上市首日不設漲跌幅限制 自次日起漲跌幅限制為30%

經濟脈搏 16:57 2021/09/03

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中國證監會（3日）表示北京證券交易所實行連續競價交易，新股上市首日不設漲跌幅限制，自次日起漲跌幅限制為30%，增加市場彈性，堅持合適的投資者適當性管理制度，促進買賣力量均衡，防範市場投機炒作。

關於北京證券交易組建的主體，證監會堅持金融供給側改革，以新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，提升了精選層的法律定位和功能。一是打造服務中小企業發展的專業化平臺；二是探索具有差異化、特色的制度安排；三是探索形成服務中小企業發展的良好生態，促進科技創新和創新資本融合。

當日記者會證監會公佈，將就北京證券交易所有關基礎制度安排公開徵求意見。主要內容，

一是構建包容精准的上市制度，新增上市公司為在新三板掛牌12個月的創新層公司，試點註冊發行註冊制，各項安排與科創板、創業板保持一致，落實仲介責任；

二是實行靈活多元的融資制度，採取小額、快速、靈活、多元的再融資制度，形成普通股、優先股、可轉債等融資工具，堅持市場化導向定價，對發行價格、規模不做行政干預；

三是建立寬嚴適度的監管制度，強化監管執法，著力提高北交所公司品質，延續精選層市場特色，在股權制度、股份減持等方面形成差異化的制度安排，授權北交所根據實際情況提高各項制度的精准性；

四是明確公司制的監管安排，北交所實行公司制，建立股東會、監事會等。

國家主席習近平9月2日在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會致辭中宣佈，繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

習近平：將設北京證券交易所 服務創新型中小企業（更新版）

面向中小企業 一文看懂北京證交所將帶來什麼

新華社：設北京證交所令資本市場更具韌性

責任編輯：李冰琪

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