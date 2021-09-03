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瑞銀財富管理：中美關係未來數月難明顯改善 分手不切實際

國情動向 17:14 2021/09/03

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據路透報道，瑞銀財富管理發表報告預期，中美關係未來數月在語調和實質上都不會有明顯改善，因明年兩國都要處理本身重要政治事件，即中共二十大及美國中期選舉，向對方表現出「軟弱」不會帶來政治好處。

不過，該行認為中美面對的不會是冷戰情景，因現時兩國有深厚聯繫，兩國經濟及商業能從商品、金融及人力資本的自由流動中獲益。因此，兩國分手不止不切實際，且在未來幾年，中美在某些領域互連看來還會增加；「脫鉤」將要付出昂貴代價，尤其經濟增長及科技創新方面。

「脫鉤」代價昂貴 資本角力惡化

該行從貿易、供應鏈、資本角力、全球貨幣框架、科技、網絡安、地緣政治及氣候變化等方面，就中美合作、競爭或對抗作出分析。其中，在貿易、資本角力、網絡安全及地緣政治方面，有較明顯的對抗性，且資本角力、網絡安全方面更已惡化。

至於貿易、供應鏈方面，中美合作競爭並存，無明顯改善或惡化。隨著中國企業向價值鏈上游移動，兩國緊張程度或增加。倘緊張緩解，人民幣及中概股應會獲益。

瑞銀指出，中美之間的監管差異或令中企遠離美國交易所，這或意味流動性減少及波動性增加，但香港市場的准入應不變，長期資產價值應不會發生重大變化。該行建議應投資在中美兩市場，以在的不同經濟周期及增長機會中獲益。

報告又認為，隨著中國的經濟和軍事實力增強，而美國要樹立其在世界舞台的主導地位，這種相互作用帶來的地緣政治風險只會上升。從投資角度而言，選邊站並非正確取態。

【中美角力】美眾議院小組委員會 將「盤點」中概股上市風險

美SEC促中概股示干預風險 中證監：兩國應加強溝通找解方

責任編輯：林佩怡

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