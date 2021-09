《尚氣》內地上映未有期 美媒：收入恐大受影響

漫威(Marvel)首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)今日(3日)在美國公映。該片原本也定於9月在內地上映,惟至今仍未得到國家廣電總局的電影公映許可證,上檔無期。不過,電影預告片公開後,觀眾反應劣評如潮。有美國媒體評論稱,如果失去內地票房,《尚氣》收入將大受影響。

美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導指,自2012年的《復仇者聯盟》上映以來,中國一直是漫威電影第二大票房來源,僅次於北美。

CNBC公佈的統計數據顯示,自2013年上映《鐵甲奇俠3》以來,幾乎在每一部漫威宇宙系列電影的總票房收入中,中國內地票房均佔至少10%;2019年上映的《復仇者聯盟4:終局之戰》,更有高達22%的票房收入來自中國內地。

Boxoffice.com首席分析師肖恩·羅賓斯(Shawn Robbins)也表示,漫威電影全球總收入中,可能有10%至20%都來自中國內地。

照理說,企圖將市場瞄準中國的漫威,推出以亞裔為人設的英雄電影《尚氣》本應叫好叫座,惟電影預告片釋出後,內地民眾似乎不太買單。

「尚氣」一角誕生於20世紀70年代的漫威漫畫中,而普遍輿論將批評聲浪直指系列的反派角色「傅滿洲」(Dr. Fu Manchu)。由於傅滿洲被視為針對中國人乃至亞裔的典型歧視性刻板印象,因此早於《尚氣》公佈拍攝計劃之後,便引發廣泛爭議與不滿。

雖然劇組隨後有多人表態,承諾會「淡化這一角色與針對亞裔的種族歧視的關聯」,甚至在電影中「吃書」(即前期與後期設定衝突的現象),把尚氣的父親改成了「滿大人」(Mandarin),但與之相關的質疑始終未曾停息。

許多中國網民繼續抵制該片在內地上映,並認為電影角色是在「排華」、「辱華」的歷史基礎上誕生,無論進行多少修改,也無法徹底撇清關係。

就此而言,如果《尚氣》始終未能獲批上映,失去內地票房,將意味著其最終收入可能會大受影響。此外,該電影也將成為漫威宇宙系列電影中,第一部未獲准在內地上映的電影;也是該系列繼《黑寡婦》後,第二部未能公映的電影。

《黑寡婦》在2021年3月確認過審引進內地,卻因疫情等原因遲遲未能上映。CNBC報道指,相關電影盜版猖獗,或進一步導致上映無期。

