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《尚氣》內地上映未有期 美媒：收入恐大受影響

社會熱點 18:46 2021/09/03

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漫威（Marvel）首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）今日（3日）在美國公映。該片原本也定於9月在內地上映，惟至今仍未得到國家廣電總局的電影公映許可證，上檔無期。不過，電影預告片公開後，觀眾反應劣評如潮。有美國媒體評論稱，如果失去內地票房，《尚氣》收入將大受影響。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導指，自2012年的《復仇者聯盟》上映以來，中國一直是漫威電影第二大票房來源，僅次於北美。

CNBC公佈的統計數據顯示，自2013年上映《鐵甲奇俠3》以來，幾乎在每一部漫威宇宙系列電影的總票房收入中，中國內地票房均佔至少10%；2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，更有高達22%的票房收入來自中國內地。

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Boxoffice.com首席分析師肖恩·羅賓斯（Shawn Robbins）也表示，漫威電影全球總收入中，可能有10%至20%都來自中國內地。

照理說，企圖將市場瞄準中國的漫威，推出以亞裔為人設的英雄電影《尚氣》本應叫好叫座，惟電影預告片釋出後，內地民眾似乎不太買單。

「尚氣」一角誕生於20世紀70年代的漫威漫畫中，而普遍輿論將批評聲浪直指系列的反派角色「傅滿洲」（Dr. Fu Manchu）。由於傅滿洲被視為針對中國人乃至亞裔的典型歧視性刻板印象，因此早於《尚氣》公佈拍攝計劃之後，便引發廣泛爭議與不滿。

Marvel《尚氣》傳涉辱華遭內地封殺 梁朝偉角色惹禍？（多圖）

被指涉侵華戰爭 《風起了》等多部日本電影遭內地網民負評

雖然劇組隨後有多人表態，承諾會「淡化這一角色與針對亞裔的種族歧視的關聯」，甚至在電影中「吃書」（即前期與後期設定衝突的現象），把尚氣的父親改成了「滿大人」（Mandarin），但與之相關的質疑始終未曾停息。

許多中國網民繼續抵制該片在內地上映，並認為電影角色是在「排華」、「辱華」的歷史基礎上誕生，無論進行多少修改，也無法徹底撇清關係。

就此而言，如果《尚氣》始終未能獲批上映，失去內地票房，將意味著其最終收入可能會大受影響。此外，該電影也將成為漫威宇宙系列電影中，第一部未獲准在內地上映的電影；也是該系列繼《黑寡婦》後，第二部未能公映的電影。

《黑寡婦》在2021年3月確認過審引進內地，卻因疫情等原因遲遲未能上映。CNBC報道指，相關電影盜版猖獗，或進一步導致上映無期。

責任編輯：易燕丹

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