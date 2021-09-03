▲ 中俄在二戰最後戰場聯合紀念勝利日 王毅：堅決捍衛國際正義

9月3日是中國抗日戰爭兼第二次世界大戰勝利日，中國及俄羅斯在二戰勝利76周年之際，在二戰最後一戰的戰場，中國黑龍江省東寧市舉行聯合紀念活動。中國國務委員兼外長王毅就活動書面致辭，表示中俄用生命和鮮血凝結成牢不可破的偉大友誼，在維護歷史真相方面加強協作至關重要。王毅稱，中國願同俄羅斯及國際社會，堅決捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，始終做真正多邊主義的踐行者。

黑龍江省東寧市是第二次世界大戰最後一戰東寧要塞戰役的所在地，如今的東寧要塞博物館群遺址，是現存亞洲綜合規模最大、最具典型意義的築壘地域之一。

1945年8月9日，美軍在日本長崎投下第二枚原子彈，蘇聯同日向日本宣戰，向侵佔中國東北地區的日本關東軍發起進攻，迅速消滅關東軍主力，粉碎日本以中國東北為大後方負隅頑抗的希望。日本於8月15日宣佈投降，但關東軍殘餘頑固份子堅持作戰，至月底被全殲。日本於9月2日正式簽字投降。中國將翌日9月3日，定為抗戰勝利紀念日。

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在東寧要塞博物館紀念活動上，俄羅斯二戰老兵涅奇波柳克述了76年前戰爭的情景：「當時，我們翻山越嶺，每天前進30公里，行進了大概兩周，非常疲勞，我們奪取的第一座城市就是東寧，那場戰鬥雖然短，但非常殘酷，每天都受到日本人的埋伏和攻擊，日本人藏在暗堡里，向路上掃射，我們是步兵和坦克配合，奪得了勝利。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫在視頻致辭中說：「我們今天在東寧共同緬懷長眠在這里的，我們共同的英雄——二戰英雄永垂不朽！」

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中國外交部歐亞司副司長吉樹民在活動上，宣讀了國務委員兼外交部長王毅的書面致辭：

「76年前，中俄兩國分別作為亞洲和歐洲主戰場，為世界反法西斯戰爭的偉大勝利付出了巨大民族犧牲，作出了不可磨滅的歷史貢獻。兩國人民相互支持，用生命和鮮血凝結成牢不可破的偉大友誼，為兩國世代友好奠定了堅實基礎。

東寧要塞戰役是第二次世界大戰的最後一戰，是中俄人民並肩戰鬥的重要見證。戰役的勝利表明，任何不可一世的反動堡壘都必將被和平與正義的力量所粉碎。

前事不忘，後事之師。去年，習近平主席同普京總統就紀念世界反法西斯戰爭勝利75周年互致賀電。不久前，兩國元首通電話期間再次強調，中俄在維護歷史真相方面加強協作至關重要，特別是在當前依然有人試圖否定歷史的情況下，中俄更應該堅持以史為鑒、開辟未來。對於國際上開歷史倒車的行徑，中俄兩國人民不會答應，全世界愛好和平的人民也不會答應。

當前，百年變局與全球疫情疊加共振，世界各國人民的命運又一次緊密地聯系在一起；今天舉行的紀念活動將喚起人們對和平的向往和堅守，讓世界各國人民攜起手來，共維和平，共享安寧。

我們願同包括俄羅斯在內的國際社會一道：

——始終做正確二戰史觀的捍衛者，永遠牢記各國人民為維護民族獨立和自由、國家主權和尊嚴建立的偉大功勳，堅決捍衛二戰勝利成果和國際公平正義。

——始終做現行國際秩序的維護者，謹記作為國際社會大家庭一員的使命和擔當，合力維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

——始終做真正多邊主義的踐行者，推動變革全球治理體制中不公正、不合理的安排，積極促進多邊機制完善和發展，矢志不渝構建人類命運共同體。」

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責任編輯：連兆鋒