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人行金融穩定報告：維護股債匯市平穩 嚴防外部風險衝擊

經濟脈搏 17:53 2021/09/03

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中國人民銀行發布《中國金融穩定報告（2021）》，提到著力降低信用風險，維護股市、債市、匯市平穩運行，嚴密防範外部風險衝擊。

報道指出，中國經濟長期向好、市場空間廣闊、發展韌性強大的基本特徵，沒有改變。在繼續統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展的同時，保持宏觀金融政策的連續性、穩定性和可持續性，穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度，增強微觀主體活力，大力支持普惠小微、鄉村振興、製造業、科技創新和綠色轉型發展，加強對實體經濟的金融服務，促進經濟平穩健康運行。

此外，處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，推動中小金融機構改革化險。並深化改革開放，推動利率匯率市場化改革，穩步推進資本市場改革，推動債券市場高質量發展。深化金融機構改革，促其回歸本源、專注主業。在有效防範風險的前提下，繼續擴大高水平金融開放。

強化平台企業金融活動監管 打擊比特幣交易

其中，報告提到，化解重點區域金融風險，維護地方良好金融生態環境。加大銀行體係不良資產核銷力度，分類施策補充中小銀行資本。強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。抓緊補齊監管制度短板，加快完善現代金融監管體系，加強監管協調。

在嚴密防範外部風險衝擊方面，加強預期管理，做好應對預案和政策儲備。提升金融風險防控的前瞻性、全局性和主動性，守住不發生系統性金融風險的底線。

責任編輯：林佩怡

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