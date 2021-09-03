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【華為風暴】愛立信CEO：5G爭奪戰 將加倍重視中國市場

國情動向 19:29 2021/09/03

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瑞典以安全風險為由，禁止華為參與5G網絡建設後，令瑞典電訊設備製造商愛立信（Ericsson）捲入風暴，在華遇挫。路透報道，愛立信CEO鮑毅康（Borje Ekholm）誓要加倍努力，奪回失去的中國市場份額。

鮑毅康接受路透訪問時稱，公司在中國已有120年，不打算輕易放棄，要表明該公司可以為中國增加價值。他又稱，中國的大量數據消費，將成未來技術需求的驅動力，公司需確保在其他地方及在中國重新獲得銷量。

此前，愛立信遊說瑞典政府支持華為，並警告中國可能會報復，但禁令仍獲得通過。鮑毅康明言，「我不相信我們得到了瑞典政府的任何幫助」。

瑞典法院裁定 禁止華為參與5G建設理由充分

愛立信獲邀參與中國5G設備測試 環時：瑞典懸崖勒馬最後機會

憂技術競爭處劣勢

分析師警告，隨著合同落入北歐競爭對手諾基亞（Nokia），愛立信或失去大部分中國業務。鮑毅康指，如果輸了，從技術角度而言，就會處於競爭劣勢。

中國在部署5G網絡最前沿，佔全球下一代網絡使用設備一半以上，成電訊設備商的關鍵市場。據報道，中國佔去年愛立信營收約10%，但在瑞典限制華為後，這一比例急劇下降。而愛立信早前獲得中國移動約2%的5G合同，較去年的11%低；而在中國電信和中國聯通的聯合5G無線設備合同中，獲得3%份額。

報道指出，諾基亞去年無在中國獲得無線設備合同，但在第二輪評選得到第一份合同，愛立信目前仍有微弱優勢。

責任編輯：林佩怡

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