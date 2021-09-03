中美代表天津討論氣候變化　雙方商定繼續對話磋商

中國生態環境部3日發佈消息，8月31日至9月2日，中國氣候變化事務特使解振華應約與來訪的美國總統氣候問題特使約翰·克裡在天津舉行會談。雙方商定將繼續進行對話磋商。

據中新社報道，中美雙方此次按照兩國元首今年除夕通話的精神，圍繞落實今年4月在上海發表的《中美應對氣候危機聯合聲明》，就全球氣候變化的嚴峻性緊迫性、雙方氣候變化對話合作安排、聯合國氣候變化格拉斯哥大會等重點問題充分交換意見，進行了坦誠、深入、務實的對話。

雙方還交流了各自國內應對氣候變化的政策與行動。中方向美方介紹，中方已建立碳達峰碳中和工作領導小組，正在制定並將陸續發佈落實力爭於2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的「1+N」政策體系。美方向中方介紹了拜登政府落實美國2030年溫室氣體在2005年基礎上減排50%-52%、2035年實現零碳電力、2050年實現溫室氣體淨零排放目標的相關政策。

雙方合作推動今年格拉斯哥大會取得成功

雙方認識到中美氣候變化對話合作對於氣候變化多邊進程的重要意義，並討論了下一步如何推動雙方氣候變化對話合作機制化、具體化、務實化，通過建立相關機制，在綠色低碳相關領域確定一些合作計劃與項目。雙方還將共同並與其它各方一道在《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》下的多邊進程中，合作推動今年格拉斯哥大會取得成功。

雙方商定將繼續進行對話磋商，持續開展氣候行動，促進務實合作，共同推動多邊進程，加強《巴黎協定》的全面、有效和持續實施。

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責任編輯：李冰琪

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