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李克強：嚴控高耗能、高排放行業產能規模

經濟脈搏 20:24 2021/09/03

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國務院總理李克強今日（3日）以視像形式出席「2021年太原能源低碳發展論壇」開幕式，他致詞表示，中國高度重視應對氣候變化，在做好宏觀政策跨周期調節的同時，加快產業結構升級，嚴控高耗能、高排放行業產能規模。他強調發達國家和發展中國家的歷史責任不同，要堅持共同但有區別的責任原則。

李克強指，中國力爭於2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和。近年中國著力調整優化能源、產業結構，狠抓節能減排，生態環境質量不斷改善。當前新冠疫情仍全球肆虐，世界經濟不穩定性、不確定性增加，各國應密切合作，努力實現謀發展與綠色轉型並行不悖、相互促進，推動轉型升級。

他在講話中提出三點建議：

一是秉持科學精神和務實態度，合理推動能源清潔利用和低碳轉型。各國應尊重、運用科學，平穩有序、盡己所能推進能源消費和生產方式轉變。要控制總量，堅持節能優先。調整結構，提升非化石能源在一次能源消費中的比重。注重創新，加強清潔能源科研合作、技術轉移和成果普及。更新觀念，倡導綠色低碳生產生活新風尚，打造人人可為、人人參與的綠色低碳社會。

二是結合歷史責任和國情實際，持續推進全球氣候治理。發達國家和發展中國家對氣候變化的歷史責任不同，發展需求和能力也存在差異。要堅持多邊主義，堅持共同但有區別的責任原則，高度重視發展中國家的關切與訴求，加大技術、資金、能力支持，幫助他們在發展中實現綠色低碳轉型。

三是強化政策協調和結構改革，攜手實現世界經濟均衡、綠色、可持續復甦。各國疫後復蘇絕不能重回高污染、高排放發展的老路，要處理好經濟發展與生態環境保護、宏觀政策力度的關係，加強宏觀政策協調，推動結構性改革，培育和壯大新動能，以更低的代價推動全球經濟均衡復甦、綠色復甦、可持續復甦。

李克強又指，中國將推動能源消費、供給、技術、體制革命，全方位加強國際合作，切實推進能源轉型。做好宏觀政策跨周期調節的同時，加快推動產業結構優化升級，一手做「減法」，嚴控高耗能、高排放行業產能規模；一手做「加法」，大力發展節能環保產業，為世界經濟復甦注入新動力。

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責任編輯：陳建錫

碳中和 節能減排 經濟 氣候暖化 污染 中國 李克強 行業

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