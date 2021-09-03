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王毅籲阿富汗新政府與恐怖組織切割 搞好鄰國關係

國情動向 23:00 2021/09/03

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國務委員兼外長王毅今日（3日）與伊朗新任外長阿卜杜拉希揚通電話，就阿富汗局勢交換意見。王毅表示，阿富汗新政府應與恐怖恐怖組織徹底切割，與各國，尤其是鄰國建立和發展良好關係。他又批評美國應為當前局勢負上責任，不應試圖借助各種手段引發新的動盪，並損及周邊鄰國的正當權益。

王毅指，美方聲稱從阿富汗撤軍是為了集中力量對付中國和俄羅斯，這既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出企圖在世界上繼續推行強權政治的本質。美國如果不能真正汲取應有教訓，徹底改弦更張，就勢必在阿富汗犯錯誤之後犯下更大的錯誤，從在阿富汗的失敗走向更大的失敗。

中方注意到阿富汗塔利班可能於近日宣布組建新政府，希望新政府能夠體現開放包容，與恐怖組織徹底切割，同各國特別是鄰國建立和發展良好關係。王毅指作為阿富汗的共同鄰國，中伊需要加強溝通協調，為阿富汗實現平穩過渡及和平重建發揮建設性作用。

阿卜杜拉希揚指，阿富汗局勢亂象的根本原因在於美國不負責任，伊方同樣認為阿富汗應成立廣泛包容性的政府，願同中方加強協調，幫助阿富汗走出困境。雙方又同意繼續展開疫苗合作、共同反對霸凌主義，維護好雙方正當權益和發展中國家共同利益。

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責任編輯：陳建錫

外交 地緣政治 王毅 美國 伊朗 中國 阿富汗 國際關係 中美關係 中東局勢

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