央視主播評美軍撤出阿富汗：漂亮國事幹得一點也不漂亮

美軍全面撤出阿富汗，結束長達20年的阿富汗戰爭。官媒央視評論指，對比美軍到來和撤出時的言辭，「漂亮國就是會說漂亮話」，「但這事干得卻一點也不漂亮。」

央視主播：美國很清楚阿富汗亂局成因

央視主播鄭麗昨（3日）表示，對阿富汗事務，中方的一貫態度就是「尊重阿富汗人民自主決定自身命運前途的權利」。因為各個國家自己的路總歸要自己走。阿富汗塔利班將組建新政府，說明美國夾帶私貨、扶植政權那一套，敗了個徹徹底底！

她說，

今天，我在央視新聞看到一段視頻，看看美國人來的時候和撤的時候都怎麼說。看完真讓人感概，時間就是一面鏡子，能照出很多。 美國人來的時候曾信誓旦旦地說，要幫助阿富汗建立穩定的政府。拍拍屁股走人的時候，給出的理由卻是美國的任務從來不是重建阿富汗。 一張嘴兩張皮，漂亮國就是會說漂亮話，想怎麼說就怎麼說。但這事干得卻一點也不漂亮。 阿富汗當前亂局的成因，美國自己心裡明鏡似的，不過是揣著明白裝糊塗罷了，國際社會更看得清清楚楚。美國也的確重建不了阿富汗，或許該重建的正是美國自己！

另一方面，外交部發言人汪文斌昨日在回應阿富汗難民相關問題時亦不點名指出，有關國家應該為自己過去20年的所作所為負責，不能在阿富汗制造巨大災難後一走了之，把責任推給阿富汗鄰國和國際社會。

他還提到，中方真誠希望阿富汗各方順應本國人民的迫切願望和國際社會的普遍期待，通過協商解決有關分歧，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，讓飽受戰火之苦的阿富汗人民能夠盡快遠離戰亂，建立持久和平。阿富汗新政府尚待成立，中方正密切關注和觀察。

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責任編輯：尹航

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