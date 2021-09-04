中證監：堅決維護香港金融中心地位 香港A股指數期貨年內開始交易

中國證監會副主席方星海表示，要堅定不移推進高水平對外開放，進一步發揮香港在資本市場中的開放作用，堅決維護香港金融中心地位；香港A股指數期貨將於年內開始交易，這將為境外投資者投資A股市場提供良好的風險管理工具。

方星海：推動香港全面融入國家發展大局

2021年服貿會金融服務專題展期間，2021中國國際金融年度論壇9月4日在北京舉行。

方星海在論壇上表示，證監會將堅定不移推進高水平對外開放，進一步推動資本市場制度性開放，拓寬外資參與資本市場的路徑和方式，推出更多國際化品種，深化境內外資本市場互聯互通，完善拓展滬倫通機制，完善企業境外上市監管制度；進一步加強開放下的監管能力，加強對跨境投資行為的監測和分析研判，防範資金大進大出風險，妥善解決跨境監管合作中碰到的問題。

方星海提到，香港資本市場是中國資本市場開放發展的一部分，一直以來香港資本市場在內地資本市場擴大雙向開放、支持內地企業融資發展和引入境外機構投資者等方面發揮作用明顯。在全面建設社會主義現代化國家的征程中，香港可以發揮更大的作用。

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他說，中國證監會將堅決維護香港國際金融中心地位，一如既往支持內地和香港開展全方位多層次務實合作，包括進一步優化滬深港通機制，豐富滬深港通標的，穩妥做好在香港推出A股指數期貨的各項工作，推出後也要著力做好跨境的監管。支持境內外企業赴香港上市，支持粵港澳大灣區建設，推動香港全面融入國家發展大局。

責任編輯：尹航

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