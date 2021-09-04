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台藝人唐禹哲手執五星旗參觀古田會議會址 獲讚「愛國男神」（組圖）

社會熱點 14:06 2021/09/04

分享：

台灣藝人唐禹哲在微博上曬出自己參觀古田會議會址的照片，並手拿五星紅旗。網民讚他是「愛國男神」，「正能量滿滿」。

8月31日，唐禹哲在微博上發出他隨隊來到古田會議會址進行參觀學習的照片，他手拿五星紅旗，與同行人員一起拉起「學黨史、念黨恩，創佳作」的標語。配文中他表示，「發自內心感謝老一輩革命家的艱苦奮鬥，才有了現在我們幸福的生活。」

同時，@DT唐禹哲工作室 也在評論區表示，「今天的參觀，真的非常的有意義，我們一起學黨史，念黨恩，創佳作，不忘歷史，緬懷先烈！」

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在這則微博下，網民評論稱，「唐禹哲真棒！正能量滿滿！！加油！」「愛國的男神」「銘記感恩革命先輩的艱苦奮鬥」。

據悉，唐禹哲參加的活動是「青年演員黨史學習教育福建紅土地之旅」，由12家民營影視公司聯合組織。古田會議是在1929年12月28日至30日召開，會議通過了由毛澤東主持起草的《中國共產黨紅軍第四軍第九次代表大會決議案》(簡稱《古田會議決議》)。在會上毛澤東確立了其在紅四軍中的領袖地位，是中共黨史上重要的會議之一。

對於很多90後來說，唐禹哲的名字並不陌生，《終極一班》《終極一家》《花樣少年少女》《惡作劇2吻》《翻滾吧！蛋炒飯》等多部青春期狂熱的台灣偶像劇裡都有他的身影。2016年開始，唐禹哲轉戰大陸影視圈，微博追蹤數超過1,000萬。

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責任編輯：尹航

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