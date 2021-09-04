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人行表示加快補短板 將所有金融機構、業務、產品納入監管

經濟脈搏 14:31 2021/09/04

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內地對科企、金融的監管引發社會廣泛關注。人行副行長陳雨露稱，與金融業高水平開放的要求相適應，人行將加快補齊金融科技監管的短板，將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架。

所有金融機構、業務和產品被納入監管

陳雨露今日在2021中國國際金融年度論壇上表示，在新形勢下，中國經濟高質量發展需要實行高水平對外開放，持續深化金融業開放，一手抓好金融業開放承諾的落實，一手加快完善各項制度安排，推動系統性的制度性開放，重點做好以下工作：

一是完善准入前國民待遇加負面清單管理制度，充分發揮好負面清單模式對高水平開放的積極作用。

二是優化監管政策，打造良好營商環境。目前中國金融機構和市場准入方面的開放工作幾近完成，但也要認識到一些監管政策仍有優化的空間。完善相關政策安排可以為外資展業創造更好的環境。

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三是不斷提升開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控的水平。與金融業高水平開放的要求相適應，繼續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，豐富政策的工具箱，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場宏觀審慎加微觀監管兩位一體的框架，加快補齊金融科技監管的短板，將所有金融機構、金融業務和金融產品納入審慎監管框架。提高金融監管的專業性和有效性，建好各類的防火牆，堅決守住不發生系統性風險的底線。

陳雨露並表示，外資金融機構正有序積極進入中國市場；今年上半年，境外投資者增持包括股票、債券、存貸款在內的境內人民幣資產共計1.27萬億人民幣。顯示出中國金融市場的巨大吸引力。

責任編輯：尹航

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