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公安隊伍再整頓 趙克志要求全面肅清周永康孟宏偉流毒

國情動向 16:59 2021/09/04

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國務委員兼公安部長趙克志提出，要推動第二批公安隊伍教育整頓，全面徹底肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響。

趙克志：推動第二批公安隊伍教育整頓走實走深走穩

據《北京日報》報道，公安部黨委、國家移民管理局黨組與中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組9月1日召開2021年度第二次專題會商會議，由趙克志主持會議。

趙克志在會中強調，要以更高的標準、更嚴的要求、更實的措施組織、展開第二批公安隊伍教育整頓，要聚焦政治忠誠，全面徹底肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響，並徹底清查搞團團伙夥、結黨營私的「兩面派」、「兩面人」，堅決清除政治隱患。

他強調，公安部機關是政治機關、領導機關、表率機關，要切實走在前、作表率，推動第二批公安隊伍教育整頓走實走深走穩。

曾赴河北「救火」 趙克志接任公安部「一哥」

他還要求強化監督執紀，加大問題線索核查辦案力度，深化自查自糾，深入細緻做好政策宣講，「層層開展談心談話，教育引導廣大幹部相信組織、相信政策，打消思想顧慮、破除僥倖心理，主動向組織講清違紀違法問題等」。

趙克志指出，要狠抓責任落實，積極配合做好監督執紀執法工作。要主動自覺地接受指導監督，積極配合中央紀律檢查委員會、國家監察委員會、駐部紀檢監察組，堅決支持部直屬機關紀委、各局級單位紀檢組織開展監督執紀執法工作，認真核查問題線索，依紀依法依規進行分類處理。

【反腐風暴】孟宏偉是周永康舊部 案情待釐清

公安部副部長孫力軍落馬受查 曾任公安部港澳台辦主任

2014年下台的周永康，是中共十八大後落馬的最高級別官員，他官至中共中央政治局常委、中央政法委書記，因受賄、濫用職權等罪名被判無期徒刑。

時任公安部副部長兼國際刑警組織主席的孟宏偉在2018年10月失蹤，其後官方公布他受調查的消息，指他涉周永康案。

同樣擔任中國公安部副部長的孫力軍則在去年4月落馬。公安部當時便將孫力軍與周永康和孟宏偉並列，表示要從多方面「肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響」，對黨員幹部「妄議中央大政方針、陽奉陰違、當『兩面人』以及執法犯法、貪污腐敗等問題」嚴厲懲罰。

責任編輯：尹航

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