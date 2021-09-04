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汽車芯片短缺加劇 多間車企連續3個月產量減半

社會熱點 17:43 2021/09/04

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始於去年底的汽車行業芯片（又稱晶片）短缺危機，不僅沒有按照行業預期的在今年三季度開始緩解，反而愈演愈烈。多間車企人士表示，7月至今爆發的新一輪芯片短缺影響面積和缺貨程度，尤勝去年底和今年二季度。包括福士、本田、日產等在內多間外企中國合資公司和本土車企已連續3個月產量接近腰斬。

缺芯危機未解決 反而愈演愈烈

據內媒「第一財經」報道，汽車芯片危機起源於去年年初，疫情影響下國內汽車銷量下跌，車規級芯片產能過剩，同時在「宅經濟」的推動下，消費級芯片需求猛增，芯片原料轉向消費級芯片生產，此階段雖然沒有爆發汽車芯片短缺，但危機的種子已經埋下。

到2020年中，國內疫情好轉後，汽車銷量提升，車規級芯片需求增長，但國外疫情爆發，全球經濟停擺，多家芯片企業停產，汽車缺芯危機初步顯現，但當時汽車供應商尚有芯片庫存，缺芯影響尚未顯著暴露。

美國據報批准供應商 向華為供應汽車零部件芯片

英媒：英最大芯片廠被中資收購後 失政府補貼

到今年初，美國德州暴雪、日本瑞薩火災等天災人禍導致多間芯片廠商減產或停產，芯片產能受限，汽車行業整體「芯荒」加劇。7月，馬來西亞局部疫情加劇，更引發全球芯片生產「斷崖式」危機。

馬來西亞是全球車規級芯片生產、封裝、測試的最主要生產地，多間半導體廠家在此設立的工廠也因此停產，影響了大批量ESP芯片的生產。

芯片短缺已影響消費終端供需平衡

一汽福士（內地稱一汽大眾）作為汽車行業的龍頭企業，產銷量巨大，多選用博世、大陸等大型全球零件供應商進行供貨，缺芯危機在這些產量巨大的零件供應商上，最先顯露。乘聯會數據顯示，今年4至7月，一汽大眾產量按年分別減少40.7%、25.5%、60.8%和58.7%。

除了一汽大眾，本田（Honda）、日產（NISSAN）等中國合資公司也出現了芯片短缺導致的大幅減產，後者主要受日本瑞薩等芯片公司影響，減產時間雖然晚於一汽大眾，但受影響程度也非常嚴重，如廣汽本田和東風本田今年6、7月產量按年均減少了40%以上。東風本田一位人士稱，該公司部分主銷車型減產幅度甚至達到了80%。

內地芯片荒加劇 電腦等電子產品價格喊漲

美阻ASML售中國EUV光刻機  圖遏芯片自給自足戰略

芯片短缺已經影響了汽車消費終端的供需平衡。北京平治（Mercedes-Benz）一間4S店銷售經理稱，E級和GLC基本沒有現貨，提車周期在兩三個月左右。寶馬（BMW）4S店銷售顧問說，3系和5系提車都要等兩個月左右，7系僅740有現車，730訂貨周期大概1個月。

責任編輯：尹航

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