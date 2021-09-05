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【內地疫情】廣州本土病例系隔離酒店員工 收集垃圾時感染

社會熱點 14:44 2021/09/05

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昨日（4日）廣州市越秀區在對入境隔離酒店工作人員進行例行檢測中，排查發現1例新冠肺炎核酸檢測陽性人員。廣州市今日（5日）召開疫情防控新聞發佈會通報，該確診人員是隔離酒店工作人員，系收集垃圾時意外暴露感染。此外，其住所區域南華西街周邊設置為臨時封控區，人員只進不出。

專家判斷：社區傳播風險較低

發佈會上，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌通報，該人員徐某為越秀區隔離酒店工作人員，女性，42歲，從事送餐和清潔房間等工作。其所在隔離酒店現有工作人員56人，在住隔離人員103人，8月份以來，該隔離酒店累計報告7例境外輸入感染者。

該工作人員8月30日後均在隔離酒店居住，9月4日的近5次常規核酸篩查均為陰性。基因測序結果顯示，該人員與隔離酒店9月4日報告的境外輸入確診病例基因測序高度同源，結合流行病學調查，該人員于9月1日以後被感染的可能性極大，初步判斷徐某與境外輸入確診病例相關聯，經省市專家研判，社區傳播風險較低。

環境採樣及人員核酸篩查目前均為陰性

對於該確診人士居住的區域，海珠區委常委、常務副區長傅曉初指，已在第一時間將該人員住家所在的南華西街周邊設置為臨時封控區，人員只進不出;相關人員轉運到定點隔離酒店進行集中醫學觀察;對其住所和涉及的場所進行了全面消殺;重點區域核酸篩查，環境採樣154份，結果均為陰性;目前完成採樣35293人，結果均為陰性。

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責任編輯：李冰琪

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