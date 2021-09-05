未成年人限遊令首周末 內地知名遊戲伺服器崩潰

中國規定未成年只能在假日玩1小時遊戲，這項禁令公布第一個周末，眾多青少年湧入各遊戲服務器，內地熱門手機遊戲「王者榮耀」服務器4日因此崩潰，至晚間9時都無法進入遊戲。

「王者榮耀」昨晚（4日）聲明道歉，稱問題目前已經處理完成，逐步恢復，對玩家損失會做出補償。此事昨晚登上微博熱門話題。

防未成年沉迷網絡遊戲 內地部分電競賽事限制年齡

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▲ 中國青少年週六晚間爭相進入騰訊網遊「王者榮耀」，導致遊戲伺服器異常

▲ 中國青少年週六晚間爭相進入騰訊網遊「王者榮耀」，導致遊戲伺服器異常

中國國家新聞出版署8月30日下發通知，稱為防止青少年沉迷網路遊戲，所有網遊供應商只能在每周五至周日、法定假日晚間8時至9時向未成年人提供1小時服務。

通知又要求，嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務，違者依法嚴懲。

據悉「王者榮耀」常踞全球手遊暢銷榜冠軍寶座。據今年3月數據，該遊戲在全球App Store和Google Play吸金2.57億美元，年增63%，來自中國App Store的收入佔96.3%。

但騰訊因此多次遭官方針對，經過多輪整改，上月內地官媒點名「王者榮耀」，直斥是「精神鴉片」，當天騰訊股價暴跌。

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責任編輯：李冰琪