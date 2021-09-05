響應共同富裕 浙江省委書記帶頭捐一日所得

在中共中央總書記習近平宣告要帶領全民邁向「共同富裕」後，捐款已成為內地的新常態。除騰訊、阿里巴巴相繼宣布將投入人民幣1,000億元（人民幣，下同）助力「共同富裕」，作為大陸「建設共同富裕示範區」的浙江，3日在省委書記袁家軍帶領下，各級官員也捐出自己的一日所得。

據浙江日報報業集團旗下新媒體《浙江新聞》報導，在9月5日內地第六個「中華慈善日」即將到來之際，浙江省舉辦了以「匯聚慈善力量，助力共同富裕」為主題的「慈善一日捐」活動。

3日上午，袁家軍、省委副書記黃建發以及浙江省「四套班子」（指黨委、人大、政府和政協）其他領導來到省行政中心3號樓一樓大廳，將準備好的錢款投入「慈善一日捐」捐款箱。

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《浙江日報》報導，浙江3日起在全省開展2021年「慈善一日捐」活動，廣泛動員機關幹部與職工參與，倡導機關、事業及社會團體單位「自願」捐出節約的一筆小開支、個人「自願」捐出一天的收入。

新京報旗下新媒體《政事兒》指出，除浙江外，內地多地近日也紛紛開展「慈善一日捐」活動。

據初步統計，常州市「四套班子」、法院、檢察院，市各部委辦局、公司、直屬單位等，當日共捐款人民幣411.2萬多元。

9月2日，江蘇連雲港市也舉辦2021年「鞏固脫貧攻堅成果慈善一日捐」活動，連雲港市「四套班子」領導帶頭捐款。

內地企業家也紛紛解囊助力共同富裕，今年以來，小米創始人雷軍、前字節跳動CEO張一鳴、美團CEO王興、聯想CEO楊元慶、拼多多創始人黃崢等七名大陸富豪向慈善組織捐款已達創紀錄的50億美元，比去年一整年內地慈善捐贈總額還要高出20%，這是對政府推動「共同富裕」的積極響應。不少上市公司在公布財報時也提出相關計畫，至少有73家公司在提交的財報中提到「共同富裕」，連中國銀行都在財報中提到。

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責任編輯：李冰琪