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又再大意失荊州？ 全球最大關公像因違建被「砍頭」

社會熱點 17:38 2021/09/05

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位於湖北荊州古城範圍內、斥資逾1.7億元人民幣建造的全球最大關公像，建成僅5年，就因違反法例和工程質素問題被勒令拆除搬遷，這次工程費用料要1.5億元。截至昨日（4日）其頭部已完成拆卸，開始拆除肩部。內地網民則搞笑地形容，這是現代版的「大意失荊州」，連累關公在二千年後再被砍頭一次。

該座關公像於2016年落成，包含底座的高度達57.3米，重達1,200多噸，當年開工時被譽為「荊州旅遊的新地標」。但落成的5年來，遊客與當地居民都不買帳，而且關公像根本沒通過消防驗收，底座甚至發生了沉降的現象。去年，雕像更被認定違反《荊州歷史文化名城保護規畫》，破壞古城風貌和歷史。

本次拆除後將搬至荊州區點將台上安放，該地據聞與關羽淵源頗深，後者曾在當地閱兵點將，操練軍士，旁邊的拍馬山更是他北伐前拍馬演練的場地。

內地網民點樣睇？

看見了大連 ： 荊州建這個是侮辱關羽，常識典故都表明，關羽的一生最大的敗績就發生在荊州。

四小姐_Yquem ： 聽說還用1.5億拆除，這建和拆用的是誰的錢？來源於哪里？

今天你中了嗎2010：今天的拆就是以防後面更多的建了。

你看書還是看我SS ： 拆了建，建了拆。吃回扣都能吃三次，打得一手好算盤

heyinhua ： 一建一拆再重裝，GDP就三四個億了。

草男：本來就是全球最大的笑話，因為關公根本就不可能使大刀，大刀的宋代才開始出現。

川企7年前稱擲10億「重建」鐵達尼號 如今進度竟這樣

【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland

責任編輯：陳建錫

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