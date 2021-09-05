《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》 聚焦琴澳一體化

新華社發布消息指，中共中央、國務院近日印發了《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。

《總體方案》明確了橫琴粵澳深度合作區的階段發展目標，到2024年澳門回歸25周年時，粵澳共商共建共管共享體制機制運作順暢，創新要素明顯集聚，特色產業加快發展，公共服務和社會保障體系與澳門有序銜接，在合作區居住、就業的澳門居民大幅增加，琴澳一體化發展格局初步建立，促進澳門經濟適度多元發展的支撐作用初步顯現。

到2029年澳門回歸30周年時，合作區與澳門經濟高度協同、規則深度銜接的制度體系全面確立，各類要素跨境流動高效便捷，特色產業發展形成規模，公共服務和社會保障體系更加完善，琴澳一體化發展水平進一步提升，促進澳門經濟適度多元發展取得顯著成效。到2035年，合作區經濟實力和科技競爭力大幅提升，公共服務和社會保障體系高效運轉，琴澳一體化發展體制機制更加完善，促進澳門經濟適度多元發展的目標基本實現。

《總體方案》明確了四大戰略定位︰促進澳門經濟適度多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。

對於發展促進澳門經濟適度多元的新產業，方案提到，發展科技研發和高端製造產業。布局建設一批發展急需的科技基礎設施，組織實施國際大科學計劃和大科學工程，高標準建設澳門大學、澳門科技大學等院校的產學研示範基地，構建技術創新與轉化中心，推動合作區打造粵港澳大灣區國際科技創新中心的重要支點。

同時，大力發展集成電路、電子元器件、新材料、新能源、大數據、人工智能、物聯網、生物醫藥產業。加快構建特色芯片設計、測試和檢測的微電子產業鏈。建設人工智能協同創新生態，打造互聯網協定第六版（IPv6）應用示範項目、第五代移動通訊（5G）應用示範項目和下一代互聯網產業集群。

方案提出，充分發揮澳門對接葡語國家的視窗作用，支持合作區打造中國——葡語國家金融服務平台。鼓勵社會資本按照市場化原則設立多幣種創業投資基金、私募股權投資基金，吸引外資加大對合作區高新技術產業和創新創業支持力度。支持在合作區開展跨境人民幣結算業務，鼓勵和支持境內外投資者在跨境創業投資及相關投資貿易中使用人民幣。

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責任編輯：黃兆康