瑞士名錶總裁稱台灣是「國家」 代言人鹿晗火速割席（第二版）

▲ 瑞士名錶總裁稱台灣是「國家」 代言人鹿晗火速割席

瑞士頂級鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet）的總裁，在一次訪問中將台灣稱為「國家」，引起中國大陸民眾不滿。代言該品牌的男星鹿晗今日（4日）透過工作室發聲明，指摘愛彼違反一個中國原則，宣布與其終止合作。大陸官方近期全面整頓娛樂圈，嚴打各種不良風氣，鹿晗就被官媒點名批評「娘炮」。

（新增末段，官方打擊「娘炮」現象）

愛彼行政總裁François-Henry Bennahmias的受訪片段在網上流傳，他片中稱台灣是「一個非常技術導向的國家」。愛彼昨日（4日）發文道歉：「對於最近發生錯誤的表述，我們深表歉意。愛彼始終堅持一個中國的立場，堅定維護中國的國家主權和領土的完整性。」但許多網民仍不買滿意。

愛彼已致歉

鹿晗工作室在官方微博發聲明稱：「Audemars Piguet（「愛彼」)品牌公開發表的不當言論，嚴重違反「一個中國」原則。本著負責任的態度，我方敦促愛彼品牌以中英文對照方式在全球平台上公開致歉，反覆溝通未果。基於此，鹿晗先生即日起終止與愛彼品牌的合作關係。」

聲明還強調，國家利益高於一切，鹿晗與鹿晗工作室堅決捍衛國家主權和領土完整。

另外，內地媒體報道，官方近期祭出「限娘令」，批評男藝人女性化的「娘炮」現象，其中5名知名當紅男星恐遭殃，包括蔡徐坤、王一博、范丞丞、鹿晗、龔俊等。

▲ 瑞士頂級鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet）的總裁，在一次訪問中將台灣稱為「國家」，引起中國大陸民眾不滿。

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責任編輯：陳建錫