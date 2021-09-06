北京證券交易所完成註冊 三大業務規則出爐（第二版）

北京證交所完成註冊，周日（5日）發布上市、交易和會員管理等三大基本業務規則，向市場公開徵求意見。考慮中小企業特點，差異化的製度安排包括對現金分紅比例不作硬性要求等。交易規則與新三板精選層相比，漲跌幅限制等其他主要規定均保持不變，不改變投資者交易習慣。

受消息利好，A股新三板精選層個股周一（6日）漲幅擴大，截至上午10時45分，66隻個股全線上漲，55隻漲幅逾10%， 5隻漲停、漲幅30%。

（更新A股消息）

根據新公布的《北京證券交易所股票上市規則(試行)》、《北京證券交易所交易規則(試行)》、《北京證券交易所會員管理規則(試行)》， 上市規則方面，吸收了精選層前期實踐經驗，承襲契合創新型中小企業特點的監管制度，形成了體現北交所市場定位和特色的差異化製度安排。 如對現金分紅比例不作硬性要求，鼓勵公司根據自身實際「量力而為」；對於股權激勵，允許在充分披露並履行相應程序的前提下，合理設置低於股票市價的期權行權價格。

交易規則僅做了發布主體、體例等適應性調整，內容沒有變化， 主要是實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間，保障價格發現效率。上市首日不設漲跌幅限制。 連續競價期間，對限價申報設置基準價格±5%的申報有效價格範圍，對市價申報採取限價保護措施。 買賣申報的最低數量為100股，每筆申報可以1股為單位遞增。 單筆申報數量不低於10萬股或成交金額不低於100萬元（人民幣，下同），可以進行大宗交易 。

在上市公司持續監管方面，北交所相對於精選層掛牌公司做出部分調整：公司治理標準更加優化；信息披露要求更加具體；停復牌管理更加嚴格，籌劃重大資產重組或發行股份購買資產的，停牌時間壓縮至不超過10個交易日；主體責任更清晰，北交所不再實行主辦券商「終身」持續督導，由保薦機構履行規定期限內的持續督導職責。至於退市公司「退到哪」，北交所退市公司符合全國股轉系統基礎層掛牌條件或創新層條件的，鼓勵進入相應層級掛牌交易，繼續發展；存在重大違法等情形，不符合掛牌條件的，轉入退市公司板塊，體現了對退市風險「分類紓解、充分緩釋」的創新探索。符合資格者，可重新上市。

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責任編輯：陳建錫